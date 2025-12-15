onedio
Türkiye’deki Şehirlerin Eski İsimleri! Sadece Bir Kentin Adı Yüzyıllar Boyunca Hiç Değişmedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 09:38

Kentler tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Ankara'ya neden 'Ankyra' dendi? İstanbul'un eski adı neydi? Bir şehrimiz var ki tarih boyunca ismi hiç değişmedi. Kentlerin eski isimlerini ve hangi dönemde kullanıldıklarını öğrenmek için tarihi yolculuğa çıkmaya hazır olun. Yaşadığınız kentin eskiden nasıl anıldığını merak ediyorsanız bu içeriğimiz tam size göre!

Yaşadığınız kentin eski bir ismi vardı...

Harita üzerindeki her kent birden fazla medeniyetin izlerini taşıyor. Türkiye'deki şehirlerin bugünkü isimlerinden önce nasıl anıldığını hiç merak ettiniz mi? İstanbul'dan Ankara'ya İzmir'den Sinop'a Antalya'dan Bingöl'e kadar kentlerin eski isimleri oldukça şaşırtacak. Şehirlerin eski ismi neydi?

Türkiye’deki şehirlerin eski isimleri!

Adana → Adanos

Antik Çağ, Roma

Adıyaman → Perre

Helenistik, Roma

Afyonkarahisar → Akroenos

Bizans

Ağrı → Karaköse

Osmanlı

Aksaray → Garsaura / Archelais

Helenistik, Roma

Amasya → Amaseia

Helenistik, Roma, Bizans

Ankara → Ankyra

Frig, Roma, Bizans

Antalya → Attaleia

Helenistik, Roma, Bizans

Artvin → Çoruh

Antik Çağ, Orta Çağ

Aydın → Tralleis

Helenistik, Roma

Balıkesir → Kyzikos

Antik Yunan, Roma

Bilecik → Belekoma

Bizans

Bingöl → Çapakçur

Osmanlı

Bitlis → Bedlis

Orta Çağ

Bolu → Bithynium

Roma, Bizans

Burdur → Polydorion

Roma

Bursa → Prusa

Helenistik, Roma, Bizans

Çanakkale → Dardanelles / Hellespont

Antik Yunan, Roma

Çankırı → Gangra

Roma

Çorum → Niconia

Roma

Denizli → Laodikeia

Helenistik, Roma

Diyarbakır → Amida

Roma, Bizans

Edirne → Hadrianopolis

Roma, Bizans

Elazığ → Harput

Orta Çağ, Selçuklu

Sadece bir kentin adı yüzyıllar boyunca hiç değişmedi.

Kentler tarih boyunca farklı isimlerle anılırken sadece bir kentimiz ismi hiç değişmedi. O kentimiz ise Kilis

Erzincan → Aziris

Antik Çağ

Erzurum → Theodosiopolis

Roma, Bizans

Eskişehir → Dorylaion

Roma, Bizans

Gaziantep → Aintab

Roma, İslam, Osmanlı

Giresun → Kerasous

Antik Yunan, Roma

Hatay → Antiokheia

Helenistik, Roma, Bizans

Isparta → Baris

Roma

İstanbul → Byzantion / Konstantinopolis

Antik Yunan, Roma, Bizans

İzmir → Smyrna

Antik Yunan, Roma, Bizans

Kahramanmaraş → Germanikeia

Roma, Bizans

Karaman → Laranda

Helenistik, Roma, Bizans

Kars → Karsak

Orta Çağ

Kastamonu → Kastra Komnenon

Bizans

Kayseri → Caesarea

Roma, Bizans

Kırklareli → Saranta Ekklisies

Bizans

Kırşehir → Macissus

Roma, Bizans

Kocaeli → Nicomedia

Roma, Bizans

Konya → Ikonion

Roma, Bizans, Selçuklu

Kütahya → Kotyaion

Roma, Bizans

Malatya → Melitene

Roma, Bizans

Manisa → Magnesia

Antik Yunan, Roma

Mardin → Marde

Süryani, Orta Çağ

Mersin → Zephyrion

Antik Çağ, Roma

Muğla → Mobolla

Karya, Roma

Nevşehir → Nyssa

Roma, Bizans

Niğde → Nakita

Antik Çağ

Ordu → Kotyora

Antik Yunan

Rize → Rhizaion

Roma, Bizans

Samsun → Amisos

Antik Yunan, Roma

Siirt → Saird

Süryani, Orta Çağ

Sinop → Sinope

Antik Yunan, Roma

Sivas → Sebasteia

Roma, Bizans

Şanlıurfa → Edessa

Helenistik, Roma, Bizans

Tekirdağ → Rhaedestos

Bizans

Tokat → Comana

Helenistik, Roma

Trabzon → Trapezus

Antik Yunan, Roma, Bizans

Tunceli → Dersim

Osmanlı

Van → Tushpa

Urartu

Yozgat → Bozok

Osmanlı

Zonguldak → Sandraka

Antik Çağ

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

