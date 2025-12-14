BBC, 2026’da Mutlaka Görülmesi Gereken 20 Yeri Açıkladı
Koca bir yılı daha sonlandırmaya adım adım yaklaşırken yeni yılın heyecanı herkesi sardı. Yeni yıl, yeni umutlar ve elbette yeni rotalar demek! Peki 2026'da görülmesi tavsiye edilen yerler nereler?
BBC Travel, 2026 yılında seyahat edilebilecek en iyi 20 yeri sıraladı. Bakalım yeni yılın tavsiye edilen rotalarında hangi ülkeler, hangi şehirler var?
Kaynak: BBC
BBC'nin 2026'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde başı Abu Dabi çekiyor.
Listenin devamında İskoçya, Japonya, ABD, Kanada gibi ülkeler yer alıyor!
