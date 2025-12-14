BBC, 2026’da Mutlaka Görülmesi Gereken 20 Yeri Açıkladı

BBC Travel 2026'da görülmesi gereken yerler listesini yayınladı ve 20 farklı rotaya yer verdi. Listenin başında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi yer alıyor. Abu Dabi, özellikle dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena ile, Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi ile ve Guggenheim Abu Dabi modern sanat galerisi ile dikkat çekici rotaların başını çekiyor.

Listenin ikinci sırasında ise Cezayir yer alıyor. Cezayir'in zengin turizm cazibesine dikkat çekiliyor. Görkemli Roma kalıntıları, gerçeküstü çöl manzaraları ve büyüleyici mimari tarzların harmanlandığı tarihi şehirler Cezayir'i popüler bir merkez haline getiriyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Şili'nin Colchagua Vadisi yer alıyor. Colchagua Vadisi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda mutfak kültürüyle de dikkatleri çekiyor.

Cook Adaları, listenin dördüncü sırasında. Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ve bağımsız bir ülke olan Cook Adaları, masmavi suları, vahşi doğası ve ilgi çekici kültürüyle listede dikkat çekiyor.

Gelelim listenin beşinci sırasında: Kosta Rika. BBC, Kosta Rika'yı dünyanın en zengin biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olarak tanımlıyor. Kosta Rika'nın orman örtüsünün yaklaşık yüzde 60'ı ve topraklarının dörtte biri yasal koruma altında!