BBC, 2026’da Mutlaka Görülmesi Gereken 20 Yeri Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
14.12.2025 - 20:31

Koca bir yılı daha sonlandırmaya adım adım yaklaşırken yeni yılın heyecanı herkesi sardı. Yeni yıl, yeni umutlar ve elbette yeni rotalar demek! Peki 2026'da görülmesi tavsiye edilen yerler nereler?

BBC Travel, 2026 yılında seyahat edilebilecek en iyi 20 yeri sıraladı. Bakalım yeni yılın tavsiye edilen rotalarında hangi ülkeler, hangi şehirler var?

Kaynak: BBC

BBC'nin 2026'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde başı Abu Dabi çekiyor.

BBC Travel 2026'da görülmesi gereken yerler listesini yayınladı ve 20 farklı rotaya yer verdi. Listenin başında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi yer alıyor. Abu Dabi, özellikle dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena ile, Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi ile ve Guggenheim Abu Dabi modern sanat galerisi ile dikkat çekici rotaların başını çekiyor.

Listenin ikinci sırasında ise Cezayir yer alıyor. Cezayir'in zengin turizm cazibesine dikkat çekiliyor. Görkemli Roma kalıntıları, gerçeküstü çöl manzaraları ve büyüleyici mimari tarzların harmanlandığı tarihi şehirler Cezayir'i popüler bir merkez haline getiriyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Şili'nin Colchagua Vadisi yer alıyor. Colchagua Vadisi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda mutfak kültürüyle de dikkatleri çekiyor. 

Cook Adaları, listenin dördüncü sırasında. Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ve bağımsız bir ülke olan Cook Adaları, masmavi suları, vahşi doğası ve ilgi çekici kültürüyle listede dikkat çekiyor.

Gelelim listenin beşinci sırasında: Kosta Rika. BBC, Kosta Rika'yı dünyanın en zengin biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olarak tanımlıyor. Kosta Rika'nın orman örtüsünün yaklaşık yüzde 60'ı ve topraklarının dörtte biri yasal koruma altında!

Listenin devamında İskoçya, Japonya, ABD, Kanada gibi ülkeler yer alıyor!

6. Hebride Adaları, İskoçya

7. Ishikawa, Japonya

8. Komodo Adaları, Endonezya

9. Loreto Kasabası, Meksika

10. Karadağ

11. Oregon Sahili, ABD

12. Oulu, Finlandiya

13. Philadelphia, ABD

14. Phnom Penh, Kamboçya

15. Guimaraes, Portekiz

16. Samburu, Kenya

17. Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti

18. Slocan Vadisi, Kanada

19. Uluru, Avustralya

20. Uruguay

