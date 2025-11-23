onedio
Dünyanın En Ünlü Seyahat Rehberi Lonely Planet, 2026'nın En İyi Rotalarını Açıkladı!

Dilara Bağcı Peker
23.11.2025 - 19:32

Dünyanın en meşhur seyahat rehberi Lonely Planet, 2026 yılında görülmesi gereken yerler listesini açıkladı. Geçtiğimiz sene Türkiye'ye de yer veren Lonely Planet, bu kez Güney Amerika'dan Tayland'a birçok ülkeyi listesine ekledi.

İşte 2026 yılında gezilecek en iyi yerler...

Kaynak: Lonely Planet

Ordu ve Giresun, 2025 yılının "görülmesi gereken yerler" listesinde yer almıştı.

Her yıl sonunda bir sonraki yıl için bir liste hazırlayan Lonely Planet, 2026'da ziyaret edilmesi gereken yerleri de açıkladı. Dünyanın en meşhur Seyahat Rehberleri arasında gösterilen Lonely Planet, aynı listenin 2025 yılı versiyonunda ise Türkiye'den Giresun ve Ordu'ya yer vermişti. Karadeniz'in incileri, 'En İyi 10 Bölge' arasında gösterilmişti.

2026'nın listesinde ise Afrika'dan Botsvana; İtalya'dan Sardinya; İrlanda'dan Tipperary ve Tayland'dan Phuket gibi konumlar yer alıyor. Toplam 25 farklı yerin yer aldığı bu listede dünyanın birçok farklı bölgesinden öneriler bulunuyor.

Lonely Planet'a göre 2026'da ziyaret edilmesi gereken 25 yer!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
