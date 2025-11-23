Dünyanın En Ünlü Seyahat Rehberi Lonely Planet, 2026'nın En İyi Rotalarını Açıkladı!

Her yıl sonunda bir sonraki yıl için bir liste hazırlayan Lonely Planet, 2026'da ziyaret edilmesi gereken yerleri de açıkladı. Dünyanın en meşhur Seyahat Rehberleri arasında gösterilen Lonely Planet, aynı listenin 2025 yılı versiyonunda ise Türkiye'den Giresun ve Ordu'ya yer vermişti. Karadeniz'in incileri, 'En İyi 10 Bölge' arasında gösterilmişti.

2026'nın listesinde ise Afrika'dan Botsvana; İtalya'dan Sardinya; İrlanda'dan Tipperary ve Tayland'dan Phuket gibi konumlar yer alıyor. Toplam 25 farklı yerin yer aldığı bu listede dünyanın birçok farklı bölgesinden öneriler bulunuyor.