İstanbul'un Kaosundan Uzak: İşte Türkiye'nin En Huzurlu İlleri!

Dilara Bağcı Peker
23.11.2025 - 18:15

Ülkemiz gerek coğrafyası gerek tarihi ve doğasıyla dünya üzerinde eşi benzeri görülmeyen bir ülke. Haliyle nereye giderseniz, sizi farklı bir kültür karşılıyor. İstanbul'da 'megakent' deneyimini sonuna kadar hissederken Karadeniz'in sakin bir ilinde doğanın tadına varabilirsiniz. 

Peki sizce Türkiye'nin en huzurlu ili neresi?

İşte bugüne kadar medyada yer alan ve pek çok kişinin hak verdiği Türkiye'nin 'en huzurlu illeri' listesi!

Türkiye'nin en 'kaotik' şehri sorulsa muhtemelen birçok kişinin cevabı aynı olur.

Resmi kayıtlara göre yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da en kalabalık şehirlerinden biri. Hal böyle olunca trafiği, gürültüsü eksik olmuyor. İş imkanları dolayısıyla İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi, daha sakin bir hayatın hayalini kuruyor.

Aslında İstanbul'un dışına çıktığınız anda daha sakin ve kimilerine göre daha huzurlu bir hayat sizi karşılıyor. (Elbette 'huzur' anlayışının kişiden kişiye değiştiğini belirtmekte fayda var.) Ülkemizde birçok il, doğası, sakinliği ve yaşam kalitesiyle öne çıkıyor.

Peki ya en huzurlu illerimiz?

İşte bu soruya verilen cevaplar çeşitleniyor. Ancak vatandaşlarımızdan gelen genel yorumlara ve medyada yer alan haberlere göre, birkaç şehrimiz ön plana çıkıyor:

Karadeniz'in gözdelerinden biri olan Giresun, doğal güzellikleri, yaylaları, düşük stres düzeyi ve sessiz yaşamıyla huzurlu iller listesinin başını çekiyor.

Sahil boyunca düzenli yaşam ve yeşille mavinin eşsiz buluşmasının yanısıra trafik ve stres açısından sakin bir şehir profili çiziyor.

Gürültüsüz doğal ortamı, serin iklimi ve bozulmamış köy doğası ile Artvin, birçok kişi tarafından bu listede gösteriliyor.

Doğal güzellikler, yaşam maliyeti, sakinlik...

“Huzurlu il” tanımlarında farklı medya haberleri karşımıza çıkabiliyor. Bazı kaynaklar huzuru “sessizlik ve doğa” üzerinden alırken, bazıları “mutluluk / yaşam memnuniyeti” ile tanımlıyor. TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması ise  “mutluluk / yaşam memnuniyeti” göstergesi sunuyor. Ancak doğrudan “gürültü”, “stres”, “sessizlik” gibi unsurlar ölçülemiyor. Dolayısıyla burada sunulan liste de somut bir liste değildir ancak genel düşünceleri sunar. 

Genel yorumlarda yer alan iki farklı şehrimiz daha var!

Çok düşük nüfus yoğunluğu, trafik azlığı, geniş açık alanlar ve temiz havasıyla Ardahan da huzurlu illerimiz arasında gösteriliyor.

Son olarak Bayburt, TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda, 2024’te yüksek mutluluk oranıyla (yaklaşık %75,91) dikkat çekiyor.

