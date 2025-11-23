İstanbul'un Kaosundan Uzak: İşte Türkiye'nin En Huzurlu İlleri!
Ülkemiz gerek coğrafyası gerek tarihi ve doğasıyla dünya üzerinde eşi benzeri görülmeyen bir ülke. Haliyle nereye giderseniz, sizi farklı bir kültür karşılıyor. İstanbul'da 'megakent' deneyimini sonuna kadar hissederken Karadeniz'in sakin bir ilinde doğanın tadına varabilirsiniz.
Peki sizce Türkiye'nin en huzurlu ili neresi?
İşte bugüne kadar medyada yer alan ve pek çok kişinin hak verdiği Türkiye'nin 'en huzurlu illeri' listesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en 'kaotik' şehri sorulsa muhtemelen birçok kişinin cevabı aynı olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya en huzurlu illerimiz?
Doğal güzellikler, yaşam maliyeti, sakinlik...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın