onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bill Gates'in Başarısını Artıran Basit Hobisi!

Bill Gates'in Başarısını Artıran Basit Hobisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 16:38

Bill Gates deyince aklınıza sadece teknoloji ve milyar dolarlar gelmesin. Gates, hem daha iyi çalışmayı hem de daha kaliteli bir yaşam sürdürmeyi bilen zeki bir insan. Gates'in uzun ve sağlıklı ömrünün ardında ise dengeli bir hayat ve hobileri yer alıyor. 

GQ’nun derlediğine göre, Gates yıllar içinde “doğru boş zaman”ı nasıl değerlendireceğini öğrenmiş. İşte Bill Gates'in başarısını artıran hobisi!

Kaynak: GQ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bill Gates, çağımızın önde gelen isimlerinden biri.

Bill Gates, çağımızın önde gelen isimlerinden biri.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten öğrenecek çok şeyimiz var. Başarılı ve bir o kadar da kaliteli bir yaşam süren Gates, Microsoft'un ilk yıllarında bile başarı uğruna uyku saatlerini ve boş vakitlerini küçümsememiş. Gates, 'Sadece çok çalışmanın değil, doğru şekilde dinlenmenin ve boş zamanı etkin kullanmanın” da performans ve sağlık için kritik olduğunu fark etmiş. Başarılı isim, boş vakti kaliteli aktivitelere ayırmanın, motivasyonu ve üretkenliği yükselttiğini; ayrıca stres yönetimini ve uzun ömrü olumlu etkilediğini düşünüyor.

Peki Bill Gates'in hobisi ne?

Peki Bill Gates'in hobisi ne?

Elbette golf!

Golf deyince aklınızda lüks bir spor canlanıyor olabilir. Fakat Gates için 'zihni ve bedeni besleyen' bir egzersiz canlanıyor. GQ’ya göre, golf oynamak kalp sağlığını iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Golf oynarken bol bol yürümek gerekiyor ve strateji kurmak da beyni çalıştırıyor.

Golfün faydaları ise şu şekilde özetlenebilir:

  • Golf sırasında yürüyerek günlük adım hedefine yaklaşmak mümkün.

  • Swing hareketleriyle birçok kas çalıştırılıyor, bu da fiziksel olarak vücudu aktif tutuyor. 

  • Zihinsel olarak da yoğun analiz gerektiriyor: hangi açı, hangi vuruş, rüzgar durumu gibi etkenleri değerlendirmek gerekiyor.

  • Sürekli karar alma, plan yapma, problem çözmeyi tetikliyor ve bu da Gates’in iş yaşamındaki stratejik yeteneklerini destekliyor.

Bill Gates'in diğer favori etkinlikleri ise kitap okumak ve Bridge isimli strateji oyununu oynamak. Kitap okumak, Gates'i hem yeni konular öğrenmeye hem de derin düşünmeye yönlendiriyor. Bridge isimli Warren Buffett’tan öğrendiği kart oyunu da stratejik düşünmeyi ve belleği keskin tutmayı sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın