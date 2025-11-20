Bill Gates'in Başarısını Artıran Basit Hobisi!

Elbette golf!

Golf deyince aklınızda lüks bir spor canlanıyor olabilir. Fakat Gates için 'zihni ve bedeni besleyen' bir egzersiz canlanıyor. GQ’ya göre, golf oynamak kalp sağlığını iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Golf oynarken bol bol yürümek gerekiyor ve strateji kurmak da beyni çalıştırıyor.

Golfün faydaları ise şu şekilde özetlenebilir:

Golf sırasında yürüyerek günlük adım hedefine yaklaşmak mümkün.

Swing hareketleriyle birçok kas çalıştırılıyor, bu da fiziksel olarak vücudu aktif tutuyor.

Zihinsel olarak da yoğun analiz gerektiriyor: hangi açı, hangi vuruş, rüzgar durumu gibi etkenleri değerlendirmek gerekiyor.

Sürekli karar alma, plan yapma, problem çözmeyi tetikliyor ve bu da Gates’in iş yaşamındaki stratejik yeteneklerini destekliyor.

Bill Gates'in diğer favori etkinlikleri ise kitap okumak ve Bridge isimli strateji oyununu oynamak. Kitap okumak, Gates'i hem yeni konular öğrenmeye hem de derin düşünmeye yönlendiriyor. Bridge isimli Warren Buffett’tan öğrendiği kart oyunu da stratejik düşünmeyi ve belleği keskin tutmayı sağlıyor.