Yolunuz Düşerse Yandınız: Türkiye’nin En Tehlikeli 10 Semti!

Dilara Bağcı Peker
19.11.2025 - 23:35

Türkiye’nin bazı semtleri, yıllardır suç oranı, sosyal problemler, güvensizlik gibi sebeplerle “tehlikeli” olarak anılıyor. Bu konuda resmi bir açıklama olmasa da sosyal medyada bazı ilçeler, mahalleler “en tehlikeliler' arasında gösteriliyor. Medya analizleri, ziyaretçi yorumları ve güvenlik raporlarında bazı yerlerin adı daha sık karşımıza çıkıyor. 

Bakalım siz 'Türkiye'nin en tehlikeli ilçeleri' listesine hak verecek misiniz?

Türkiye'nin "en tehlikeli ilçeleri" listesinde İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ilçeler yer alıyor.

Her ne kadar resmi bir liste olmasa da ülkemiz genelinde suç oranları, madde kullanımı ve kriminal olaylar dikkate alındığında bazı ilçelerin adı daha sık anılıyor. Polisin sık operasyon düzenlediği, medyada görünürlüğü çok olan ve ziyaretçi yorumlarının çoğunun aynı yönde olduğu bu ilçeler, genellikle 'tehlikeli' olarak anılıyor.

Bizler de hem ChatGPT'de hem de Gemini'da 'Türkiye'nin en tehlikeli ilçeleri' listesini hazırladık.

Türkiye'nin en tehlikeli ilçeleri!

ChatGPT'nin yanıtına göre;

Gemini'ın yanıtına göre;

  • Çinçin (Ankara)

  • Yüreğir (Adana)

  • Çilek Mahallesi (Mersin)

  • Kadifekale (İzmir)

  • Sarıgöl Mahallesi (İstanbul - Gaziosmanpaşa)

  • Hacıhüsrev (İstanbul - Beyoğlu)

  • Tarlabaşı (İstanbul - Beyoğlu)

  • Dolapdere (İstanbul - Beyoğlu/Fatih)

  • Çömlekçi (Trabzon)

  • Muhacir Pazarı / Doğanlar Mahallesi (Konya)

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
