Yolunuz Düşerse Yandınız: Türkiye’nin En Tehlikeli 10 Semti!

Her ne kadar resmi bir liste olmasa da ülkemiz genelinde suç oranları, madde kullanımı ve kriminal olaylar dikkate alındığında bazı ilçelerin adı daha sık anılıyor. Polisin sık operasyon düzenlediği, medyada görünürlüğü çok olan ve ziyaretçi yorumlarının çoğunun aynı yönde olduğu bu ilçeler, genellikle 'tehlikeli' olarak anılıyor.

Bizler de hem ChatGPT'de hem de Gemini'da 'Türkiye'nin en tehlikeli ilçeleri' listesini hazırladık.