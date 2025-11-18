onedio
Zehirlenme Riski Sadece Restoranlarda Değil, Evimizde: İşte Asla Tekrar Isıtmamanız Gereken 5 Yemek!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 10:08

Son zamanlarda zehirlenme vakalarında bir artış gözlemleniyor. Özellikle dışarıda tüketilen bazı yemekler, sağlığımız açısından oldukça tehlikeli olabiliyor. Fakat sadece dışarıda yediğimiz yemekler değil, kendi evimizde kendi pişirdiğimiz yemekler de zehirli olabilir. Bazı yemekler, tekrar tekrar ısıtıldığında toksik bileşenlere dönüşebilir ve sonucunda ölüme kadar giden zehirlenme vakaları görülebilir.

İşte tekrar tekrar ısıtılmaması gereken o yemekler!

Sizde evinizde artan yemekleri ertesi gün tekrar ısıtıyor musunuz?

Bu soruya cevabınız 'evet' ise büyük bir yanlış yapıyor olabilirsiniz. Artan yemekleri ertesi gün tekrar ısıtmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Fakat bazı yiyecekler yeniden ısıtıldığı zaman içerisinde zararlı bakteriler çoğalıyor. Zararlı bakteriler de mide-bağırsak rahatsızlıklarına ya da daha ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Eğer evinizdeki yemeklerin riskini azaltmak istiyorsanız, bu uyarılara dikkat edin:

  • Yemekleri 2 saat içinde buzdolabına kaldırın.

  • Tekrar ısıtmayı sadece bir kez yapın.

  • Yemeğin iç sıcaklığının en az 75°C olduğundan emin olun.

  • Oda sıcaklığında uzun süre beklemiş yiyecekleri asla ısıtmayın.

Tekrar tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler!

Tavuk

  • Protein yapısı ısıtıldıkça değişir ve sindirimi zorlaşabilir.

  • Uygun şekilde soğutulmazsa Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler çoğalır.

Ispanak, Pazı, Marul Gibi Yeşil Yapraklılar

  • Nitrat içerirler. Tekrar ısıtıldığında nitrat, nitrite dönüşebilir. Nitrit özellikle bebeklerde ve hassas kişilerde riskli olabilir.

Mantar

  • Protein yapısı ısıtıldıkça bozulabilir.

  • Özellikle oda sıcaklığında bekletildiyse tekrar ısıtmak zehirlenme riskini artırır.

Patates

  • Uzun süre oda sıcaklığında beklediyse Clostridium botulinum riski oluşabilir. Tekrar ısıtmak bu riski ortadan kaldırmaz.

Pirinç

  • Pişmiş pirinç oda sıcaklığında kaldığında Bacillus cereus bakterisi çoğalır. Tekrar ısıtma tüm toksinleri yok etmez. Özellikle tavuklu pilavı tekrar ısıtmak hem tavuk hem de pirinç açısından büyük risk taşır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
