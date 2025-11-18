Zehirlenme Riski Sadece Restoranlarda Değil, Evimizde: İşte Asla Tekrar Isıtmamanız Gereken 5 Yemek!

Bu soruya cevabınız 'evet' ise büyük bir yanlış yapıyor olabilirsiniz. Artan yemekleri ertesi gün tekrar ısıtmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Fakat bazı yiyecekler yeniden ısıtıldığı zaman içerisinde zararlı bakteriler çoğalıyor. Zararlı bakteriler de mide-bağırsak rahatsızlıklarına ya da daha ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Eğer evinizdeki yemeklerin riskini azaltmak istiyorsanız, bu uyarılara dikkat edin: