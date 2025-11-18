onedio
Herkesin Evindeki Bu Meyve Aslında Tam Bir Şifa Deposu: Kabuğu da Suyu da Tüketilmeli!

Herkesin Evindeki Bu Meyve Aslında Tam Bir Şifa Deposu: Kabuğu da Suyu da Tüketilmeli!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 09:21

Havaların soğumasıyla beraber hastalıklar da artmaya başladı. Pek çok kişi de kendisini hastalıklardan korumak için doğal yöntemlere başvuruyor. Özellikle C vitamini açısından zengin kış meyveleri sıklıkla tercih ediliyor. Bu kış meyvelerinden evimize en sık giren portakal, aslında sandığınızdan çok daha yararlı!

Portakalın kendisi de suyu da kabuğu da tam bir şifa deposu.

Kış aylarında evinizden portakalı eksik etmeyin!

Kış aylarında evinizden portakalı eksik etmeyin!

'Vitamini kabuğunda' denen bazı meyveler vardır, bilirsiniz. Portakal da onlardan bir tanesi. Kış aylarımızın vazgeçilmezi olan portakal, meyve şekeri ve lif açısından oldukça zengin. Kabuğuna yakın kısmı ise C vitamini, folik asit ve antioksidanlar açısından zengin. Dolayısıyla portakalı düzenli bir şekilde tüketmek özellikle kış aylarında bizleri hastalıklara karşı koruyor, direncimizi artırıyor. 

Portakal, kan şekerini yükseltmeden vücudumuza enerji veriyor. Lifle dengelenen doğal içerikler barındıran portakal, ayrıca içeriğindeki antioksidanlarla kolajen üretimini destekliyor ve cildin yaşlanmasını engelliyor. Bağırsak hareketlerini düzenleyen portakal, sindirim sistemine de iyi geliyor.

Kabuğunun hoş kokusu, vücudumuzda biriken stresi alıp götürüyor. Yani portakalı hem yiyebilir, hem suyunu içebilir hem de kabuklarından yararlanabilirsiniz.

Peki portakalı tüketmek için en iyi zaman hangisi?

Peki portakalı tüketmek için en iyi zaman hangisi?

Portakal, hücre hasarını önleyen suda çözünen bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Portakal, kemiklerimizde kolajen oluşturur, iltihaplanmayla savaşır, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, demir emilimini artırır. 

Vücudun besinleri hızla emebilmesi için özellikle turunçgillerin sabah aç karnına tüketilmesi önerilir. Ancak asidik olan bu meyveler, sizi sabah saatlerinde rahatsız ediyorsa öğün aralarında tüketmeyi deneyebilirsiniz. Asidik özelliğinden dolayı, portakal ve benzeri meyveler gece geç saatlerde tüketilmemelidir. Aksi takdirde şişkinlik, mide yanması gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
