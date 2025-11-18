Herkesin Evindeki Bu Meyve Aslında Tam Bir Şifa Deposu: Kabuğu da Suyu da Tüketilmeli!

Havaların soğumasıyla beraber hastalıklar da artmaya başladı. Pek çok kişi de kendisini hastalıklardan korumak için doğal yöntemlere başvuruyor. Özellikle C vitamini açısından zengin kış meyveleri sıklıkla tercih ediliyor. Bu kış meyvelerinden evimize en sık giren portakal, aslında sandığınızdan çok daha yararlı!

Portakalın kendisi de suyu da kabuğu da tam bir şifa deposu.