Faturaları Düşürüyoruz: En Az Elektrik Tüketen Eşyaları Nasıl Anlarız?

Enerji Sınıfı Etiketi

Bir ürünün üzerindeki A+++, A++, A+ gibi işaretler bize enerji sınıfını gösterir. Yeni sistemde A, B, C olarak sadeleşmiş olan etiketlerde A sınıfı en tasarruflu gruptur.

Yıllık kWh Değeri

Enerji etiketindeki “kWh/Yıl” yazısı cihazın yılda ne kadar elektrik tükettiğini gösterir. İki ürün aynı enerji sınıfında olsa bile kWh değeri düşük olan her zaman daha hesaplıdır.

Watt Değeri

Teknik özelliklerde göreceğiniz W (Watt) değeri, cihazın çalışırken çektiği gücü ifade eder. “W düşük = tüketim düşük” diyebiliriz fakat kullanım süresi de önemlidir. Örneğin düşük Watt’lı ama gün boyu çalışan cihaz, yüksek Watt’lı ama kısa süre çalışan cihazdan daha fazla elektrik tüketebilir.

'Inverter” Yazısı

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazlarda 'inverter' motor varsa, o ürün eski modellere göre ciddi şekilde tasarruf sağlar.

Eco Modu

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın hatta bazı kettle modellerinde bile Eco mod görebilirsiniz. Bu mod, cihazın minimum enerjiyle maksimum verim vermesini sağlar.

Büyük Cihaz = Büyük Fatura

Aynı enerji sınıfında bile büyük hacimli cihazlar daha çok elektrik tüketme eğilimindedir. İhtiyacınızdan fazla büyük bir buzdolabı ya da çamaşır makinesi almak, boşuna elektrik harcamaya sebep olur.

Stand-by Modu

Kapalı olsa bile elektrik tüketmeye devam eden cihazlar vardır.

Etikette “Standby: 0.5W” gibi bir ifade görürseniz, bu çok düşük bir değer demektir.

Yeni Teknoloji Ürünler

10 yıl önce alınmış bir buzdolabı, yeni nesil A sınıfı bir buzdolabından en az 2 kat daha çok elektrik tüketebilir. Bu yüzden cihaz seçerken teknoloji yılına mutlaka göz atın.