Neredeyse Her Evde Var: Peki Airfryer mı Fırın mı Daha Çok Elektrik Yakar?

Neredeyse Her Evde Var: Peki Airfryer mı Fırın mı Daha Çok Elektrik Yakar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 10:56

Son yıllarda hayatımıza giren airfryer, kısa sürede en popüler mutfak ürünlerinden biri oldu. Yemekleri daha hızlı pişiren, hızlı ısınan ve yağsız pişirme özelliği sunan airfryerlar pek çok kişi tarafından günlük olarak kullanılıyor. Airfryerların daha küçük olduğu için de az elektrik harcadığı düşünülüyor. Peki bu doğru mu?

Airfryer mı yoksa fırın mı daha çok elektrik yakıyor?

Airfryer, son zamanların en popüler mutfak ürünleri arasında.

Airfryer, son zamanların en popüler mutfak ürünleri arasında.

Fırınların yerine yavaş yavaş geçen airfryerları, sıcak havayı yüksek hızla dolaştırarak yiyecekleri pişiren bir cihaz olarak tanımlayabiliriz. Sıcak havayı kullanan airfryer, daha az yağa ihtiyaç duyduğu için sağlıklı bir pişirme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca mini porsiyonlarda yemekler pişirmek, kızartma yapmak ve artan yemekleri ısıtmak için de oldukça pratik. Bu nedenle pek çok kişi airfryerları fırınların yerine de kullanıyor. 

Fakat bu noktada enerji tasarrufu konusu gündemimize geliyor. Airfryerların küçük olduğu için daha az elektrik harcadığı düşünülüyor. Peki bu doğru mu?

Peki fırın mı, yoksa airfryer mı daha çok elektrik tüketiyor?

Peki fırın mı, yoksa airfryer mı daha çok elektrik tüketiyor?

Bu sorunun cevabını almak için öncelikle airfryerın ve fırının enerji tüketimine bakalım. Ortalama bir airfryer 1-1.8 kW güç harcıyor. Yemekleri hızlı pişirdiği için de yaklaşık 30 dakika boyunca çalışıyor. Bu da yaklaşık 0,35 - 0,9 kWh elektrik anlamına geliyor. Bu çalışmanın maliyeti ise 91 kuruş ila 2,33 lira arasında değişiklik gösterebiliyor.

Fırınlara geldiğimizde ortalama olarak 2-2,5 kW güç tüketimi görüyoruz. Ayrıca fırınlar, airfryerlardan daha uzun süre çalışıyor. Bu da 2-2,5 kWh tüketimle 5,18 lira ila 6,48 lira arasında bir maliyet çıkarıyor. Ayrıca fırınlarda genellikle ön ısıtma işlemi gerekli oluyor.

Sonuç olarak küçük porsiyonlar ve günlük pratik yemekler için airfryer kullanmak daha tasarruflu oluyor. Ortalama bir airfryer, fırına göre 2-3 kat daha ucuz olabiliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
