Neredeyse Her Evde Var: Peki Airfryer mı Fırın mı Daha Çok Elektrik Yakar?

Son yıllarda hayatımıza giren airfryer, kısa sürede en popüler mutfak ürünlerinden biri oldu. Yemekleri daha hızlı pişiren, hızlı ısınan ve yağsız pişirme özelliği sunan airfryerlar pek çok kişi tarafından günlük olarak kullanılıyor. Airfryerların daha küçük olduğu için de az elektrik harcadığı düşünülüyor. Peki bu doğru mu?

Airfryer mı yoksa fırın mı daha çok elektrik yakıyor?