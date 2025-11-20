Bir Gıda Mühendisi Kumpir ve Midye Dolmanın Neden "En Tehlikeli Yiyecek" Olduğunu Açıkladı

Instagram hesabından videolar paylaşan gıda mühendisi Tuğba Parıltı, son olayların ardından bilgilendirici bir video daha yayınladı. Parıltı, 'Bana bir gıda mühendisi olarak sorsanız, en riskli bulduğun yemek nedir dışarıda derseniz, size kesinlikle söyleyeceğim ilk sıradaki yemekler kumpir ve midye dolma olurdu' dedi.

Peki kumpir neden bu kadar tehlikeli?

'Kumpir bir arada çok fazla riski barındırıyor. Hem patates kaynaklı Bacillus cereus riski barındırıyor, hem folyoya sarılıyorsa ve uzun süre bu folyonun içinde bekliyorsa oksijensiz ortam kaynaklı botulinum riski barındırıyor.Hem de üzerine eklenen bir sürü malzemeden dolayı, yine bu malzemelerin uzun süre dışarıda beklemesi, hijyeni, yeterli pişmemesi gibi nedenlerden dolayı bir sürü bakteri ve toksin riski içeriyor.'

Midye dolma neden tehlikeli?