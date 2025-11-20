onedio
Bir Gıda Mühendisi Kumpir ve Midye Dolmanın Neden "En Tehlikeli Yiyecek" Olduğunu Açıkladı

Bir Gıda Mühendisi Kumpir ve Midye Dolmanın Neden "En Tehlikeli Yiyecek" Olduğunu Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 10:44

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde zehirlenme vakaları yer alıyor. Böcek ailesinin vefatının ardından üzücü haberler art arda geldi. Dışarıda yedikleri yemekler yüzünden zehirlenen birçok kişi olduğunu öğrendik. Dolayısıyla gıda güvenliği konusu hiç olmadığı kadar önemli. 

Sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan gıda mühendisi Tuğba Parıltı, yaşanan son olayların ardından dışarıda en riskli bulduğu gıdaları açıkladığı bir video yayınladı. 

Kaynak: Instagramgidamuhendisianlatiyor

Gıda mühendisi, dışarıda en riskli gördüğü iki yemeği açıkladı: Kumpir ve midye dolma.

Instagram hesabından videolar paylaşan gıda mühendisi Tuğba Parıltı, son olayların ardından bilgilendirici bir video daha yayınladı. Parıltı, 'Bana bir gıda mühendisi olarak sorsanız, en riskli bulduğun yemek nedir dışarıda derseniz, size kesinlikle söyleyeceğim ilk sıradaki yemekler kumpir ve midye dolma olurdu' dedi. 

Peki kumpir neden bu kadar tehlikeli?

'Kumpir bir arada çok fazla riski barındırıyor. Hem patates kaynaklı Bacillus cereus riski barındırıyor, hem folyoya sarılıyorsa ve uzun süre bu folyonun içinde bekliyorsa oksijensiz ortam kaynaklı botulinum riski barındırıyor.Hem de üzerine eklenen bir sürü malzemeden dolayı, yine bu malzemelerin uzun süre dışarıda beklemesi, hijyeni, yeterli pişmemesi gibi nedenlerden dolayı bir sürü bakteri ve toksin riski içeriyor.'

Midye dolma neden tehlikeli?

'Midye dolma dediğiniz midyeler zaten denizleri temizleyen canlılar ve zaten bir sürü kirliliği barındırıyor olabilir ve bunların bir çoğu sıcaklığa da dayanıklı olabilir. Yani pişirilerek yok edilemez. Bir de üzerine içerisinde pirinç var. Bunların da uzun süre 2 saatten fazla oda sıcaklığında beklemesi yine Bacillus cereus riski yaratır.'

Buradan izleyebilirsiniz;

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
