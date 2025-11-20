Bir Gıda Mühendisi Kumpir ve Midye Dolmanın Neden "En Tehlikeli Yiyecek" Olduğunu Açıkladı
Son günlerde Türkiye'nin gündeminde zehirlenme vakaları yer alıyor. Böcek ailesinin vefatının ardından üzücü haberler art arda geldi. Dışarıda yedikleri yemekler yüzünden zehirlenen birçok kişi olduğunu öğrendik. Dolayısıyla gıda güvenliği konusu hiç olmadığı kadar önemli.
Sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan gıda mühendisi Tuğba Parıltı, yaşanan son olayların ardından dışarıda en riskli bulduğu gıdaları açıkladığı bir video yayınladı.
Kaynak: Instagram / gidamuhendisianlatiyor
Gıda mühendisi, dışarıda en riskli gördüğü iki yemeği açıkladı: Kumpir ve midye dolma.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
