Kimyasallarla Zehirlenmeyin: Bu Doğal Ürünü Peteklerin Üzerine Koyun, Farkı Anında Hissedin!
Son zamanlarda kimyasal ürünlerden dolayı zehirlenme vakalarında bir artış yaşandı. Geçtiğimiz aylarda ise Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığına zararlı ürünleri vatandaşlarla paylaşmaya başlamıştı. Bu ürünler arasında birçok kişinin evinde bulunan oda kokuları yer alıyordu. Peki bu kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal oda kokusu yapmak mümkün mü?
Bu doğal yöntemi çok seveceğinize eminiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlerimizdeki oda kokuları, kokulu mumlar zehir saçıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sentetik oda kokularına doğal alternatifler: Defne yaprağı, adaçayı, lavanta...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın