Kimyasallarla Zehirlenmeyin: Bu Doğal Ürünü Peteklerin Üzerine Koyun, Farkı Anında Hissedin!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 09:57

Son zamanlarda kimyasal ürünlerden dolayı zehirlenme vakalarında bir artış yaşandı. Geçtiğimiz aylarda ise Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığına zararlı ürünleri vatandaşlarla paylaşmaya başlamıştı. Bu ürünler arasında birçok kişinin evinde bulunan oda kokuları yer alıyordu. Peki bu kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal oda kokusu yapmak mümkün mü?

Bu doğal yöntemi çok seveceğinize eminiz!

Evlerimizdeki oda kokuları, kokulu mumlar zehir saçıyor.

Piyasada yer alan oda kokuları ve kokulu mumlar ortama oldukça güzel bir hava katıyor. Fakat gelin görün ki içerdikleri sentetik bileşenler özellikle alerjik kişilerde bazı sorunlara yol açabiliyor.  Boğaz yanması, göz tahrişi veya nefes darlığı gibi reaksiyonlar görülebiliyor. Eğer evinizde bu ürünleri kullanmak istemiyor, yine de evinizin güzel kokmasını istiyorsanız size doğal bir önerimiz var.

Doğal aromatik bitkilerle hazırlayacağınız koku keseleri, hem daha güvenlidir hem de çok daha hafif bir koku yayar. Böylece hassas kişilerin bile kullanımına uygundur. Hazırlayacağınız küçük keseyi birkaç haftada bir yenilemek yeterlidir. Özellikle evlerimizin pek sık havalandırılmadığı kış aylarında, peteklerin üzerine konulan bu koku keseleri, evinizin havasını değiştirecek.

Sentetik oda kokularına doğal alternatifler: Defne yaprağı, adaçayı, lavanta...

Doğal bir oda kokusu yapmak aslında çok basit. Minik bir kesenin içerisine birkaç defne yaprağı doldurup bu keseyi kaloriferin üzerine koyun. Isının da etkisiyle defne yaprağının aromatik yağı yavaş yavaş ortama yayılacaktır. Dilerseniz adaçayı veya lavantayla da uygulayabilirsiniz. Bu ürünlerin kokusunu artırmak için birkaç damla portakal veya biberiye yağı kullanabilirsiniz.

Lavantalı koku kesesini özellikle yatak odasında tercih edebilirsiniz. Lavanta, sinirleri yatıştırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. 

Biberiye koku kesesini ise çalışma odanızda, oturma odanızda tercih edebilirsiniz. Daha keskin bir kokusu olan biberiye canlandırıcı etkiye sahiptir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
