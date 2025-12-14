Dünyanın En İyi Çorbaları Belli Oldu: Listenin İkinci Sırasında Bir Türk Lezzeti Var!
TasteAtlas, dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından biri. Hem yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı hem de gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan TasteAtlas en çok da hazırladığı yemek listeleriyle konuşuluyor. 2025/26 listelerini teker teker açıklayan TasteAtlas, bugüne kadar 'dünyanın en iyi yemekleri, en iyi tatlıları ve en iyi yemek bölgeleri' listelerini açıkladı.
Son olarak da dünyanın en iyi çorbaları listesi yayınlandı! Listenin üst sıralarında, Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'e özgü bir lezzet yer alıyor.
Kaynak: TasteAtlas
TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını açıkladı.
Beyran, dünyanın en iyi ikinci çorbası oldu!
Peki dünyanın en iyi çorbaları listesinde başka Türk lezzeti var mı?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
