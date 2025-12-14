onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Dünyanın En İyi Çorbaları Belli Oldu: Listenin İkinci Sırasında Bir Türk Lezzeti Var!

Dünyanın En İyi Çorbaları Belli Oldu: Listenin İkinci Sırasında Bir Türk Lezzeti Var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 17:08

TasteAtlas, dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından biri. Hem yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı hem de gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan TasteAtlas en çok da hazırladığı yemek listeleriyle konuşuluyor. 2025/26 listelerini teker teker açıklayan TasteAtlas, bugüne kadar 'dünyanın en iyi yemekleri, en iyi tatlıları ve en iyi yemek bölgeleri' listelerini açıkladı.

Son olarak da dünyanın en iyi çorbaları listesi yayınlandı! Listenin üst sıralarında, Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'e özgü bir lezzet yer alıyor. 

Kaynak: TasteAtlas

TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını açıkladı.

TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını açıkladı.

Dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas'ın yıl sonunda yayınladığı listeler büyük bir merakla takip ediliyor. İlk olarak dünyanın en iyi mutfaklarını ve dünyanın en iyi yemeklerini listeleyen TasteAtlas, Türk mutfağına da listelerinde üst sıralarda yer verdi. 

Yakından takip edilen TasteAtlas'ın 2025/26 listelerinde son olarak 'dünyanın en iyi çorbaları' listesi yayınlandı. Bu listenin ikinci sırasında Türkiye'den bir lezzet yer alıyor!

Beyran, dünyanın en iyi ikinci çorbası oldu!

Beyran, dünyanın en iyi ikinci çorbası oldu!

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'e özgü bir lezzet olan beyran, özellikle şifalı ve güçlü aromasıyla biliniyor. Beyran, dünya çapında tanınan Ramen, Tom Yum ve Borş gibi çorbaları geride bırakarak listenin ikinci sırasına yerleşti ve zirveyi zorladı. 

Ayrıca dünyanın en iyi 100 çorbası sıralamasında ilk 10'da iki farklı Türk lezzeti yer alıyor. İkinci sırada yer alan beyranı 6. sırada yer alan mercimek çorbası takip ediyor.

Peki dünyanın en iyi çorbaları listesinde başka Türk lezzeti var mı?

Peki dünyanın en iyi çorbaları listesinde başka Türk lezzeti var mı?

Dünyanın en iyi ikinci çorbası beyran, en iyi altıncı çorbası ise mercimek çorbası oldu. 

Listenin devamında yer alan çorbalarımız ise şu şekilde:

  • 45 - Domates Çorbası 

  • 87 - Kelle Paça Çorbası

  • 96 - Cacık

TasteAtlas'ın listesinde yer alan ilk 10 çorba ise şu şekilde:

  • Vori Vori - Paraguay

  • Beyran Çorbası - Türkiye

  • Ramen - Japonya

  • Tonkotsu Ramen - Japonya

  • Tom Kha Gai - Tayland

  • Mercimek Çorbası - Türkiye

  • Sinigang - Filipinler

  • Lanzhou Lamian - Çin

  • Salmon Soup - Finlandiya

  • Yokohama Style Ramen - Japonya

Göz atmayı unutmayın! 👀

Göz atmayı unutmayın! 👀

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın