Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
13.12.2025 - 11:04

Hangisini tercih ederdiniz; Lavabonun içinde servis edilen çıtır tavuk ve soğan halkası mı? Yoksa, yılanın ağzından midenize hamburger servisi mi? Az sonra gözlerinizle de göreceksiniz ki sunum çılgınlığı her geçen gün yeni bir seviyeye ulaşıyor. Öyle ki özel bir lezzet deneyimi için gittiğiniz lüks bir restoranda, yanlışlıkla varoluşsal bir sorgulamanın içine düşebiliyorsunuz artık... Sizin için Reddit'ten derlediğimiz akılalmaz sunumlarla ziyafete hazır olun! 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

1. Porsiyon konusunda hassas olanlara özel sunum!

Galiba, ölçüyü kaçırmayalım diye lokmalarımızı tartmaya karar vermişler!

2. Sunum dünyası doğadan ilham almaya devam ediyor...

Saksıda toprak görünümlü tatlı yemek istediğimizi de nereden çıkardınız?

3. Ekmek aslanın ağzında değil ama hamburger yılanın dişleri arasında!

Daha önce başka hayvan dostlarımızla da bu tarz sunumlar görmüştük ama yılan sahiden etkileyici olmuş.

4. Ziyafet turumuz asla küreksiz olmaz!

Kürekle patates yemek artık hepimizin hayali!

5. Kütük nasıl tabak oldu?

Şık sunumlarda nasıl olduysa kütük, tabaktan daha popüler hale geldi. Bize sorarsanız, bambu setler ve dönen sunum tablaları bu tarzın en büyük destekçisi...

6. Yeni nesil bloody mary

Sosların bardağa girmesini bir yerden sonra kabul etmiştik ama bardakta yemek biraz fazla oldu sanki!

7. İşte karşınızda "gecenin sunumu..."

Simsiyah bir tabak ve siyah bir lezzet deneyimi harika fikir! Lakin kömürden başka bir alternatif bulamadınız mı sunumu tamamlamak için?

8. Musluklardan sos akmıyor...

Müşteriler önlerine gelen musluğun altındaki lavaboda tavuk yemeği kabul etmişler ama musluktan sos akmamasına bir hayli içlenmişler!

9. Gazetede patates!

Kuzey Carolina, Wilmington'daki bu restoranda geleneksel medyaya karşı yapılan bu haksızlık bizi derinden sarstı! Hem kim gazetede soslu patates yemek ister ki? Yazıları da midenize götürdüğünüze eminiz.

10. Fayansta taco...

Fayansı gördük de tacoların nerede olduğunu pek anlamadık bu karmaşada!

11. İşte, Picasso ve Van Gogh'u kıskandıracak sunum şıklığı!

Bir hayli şaşırtıcı olsa da lezzetli göründüğünü itiraf etmeliyiz!

12. Bol kullanılmış kesme tahtasında ziyafet

Bambular, kütükler, mermerler, fayanslar hepsine alıştık da kullandığınız kesme tahtasını bari getirmeseydiniz önümüze.

13. Siz yorulmayın diye çatala bile takmışlar!

Her sunum bir lezzet şöleni vadediyordu. Bu yüzden göz zevkinize yaşattıklarımızdan dolayı pişman değiliz. Afiyet olsun!

