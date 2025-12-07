onedio
Kokina Nedir, Ne Anlama Gelir? Yılbaşında Neden Kokina Çiçeği Alınır? İşte Yılbaşı Ruhunun Kırmızı Sırrı

Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
07.12.2025 - 14:11

Yeni yıl geliyor... Peki, kokina çiçeğinin büyüsüne hazır mısınız? Aralık ayı ile birlikte dünyanın pek çok yerinde kırmızı - yeşil ışıklar, yılbaşı ağaçları ve rengarenk yılbaşı süslemeleri yerini aldı. 'Hadi, yeni yıla uğur katalım.' diyenler ise bu yıl da kokinayı seçti! 

Kimileri yalnızca yılbaşı ruhunun çok sevdiğimiz kırmızı-yeşil ruhuna yakışıyor diye seçse de kokina çiçeğini, kimileri 'Efsane gerçek olur mu?' diye düşünmeden edemedi. Yani elbette nostaljik havası ve kıpkırmızı rengi ile yılbaşı enerjisi yayan bu özel bitki, sadece bir yeni yıl dekoru olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir dilek, bir başlangıç, bir ritüel vadediyor... Peki nedir kokina çiçeğinin anlamı? Kokina çiçeği almak ya da hediye etmek ne işe yarar? 

İşte, detaylar...

Kokina Nedir?

Yılbaşı ile birlikte etrafımızı saran kokina, birçok kişinin yanılgısının aksine, tek ve doğal bir çiçek değildir. Kokina, yeşil dallar ve kırmızı meyvelerden oluşan, iki farklı bitkinin birleşiminden oluşan dekoratif bir demettir. Bu demetin yeşil kısımları 'Ruscus aculeatus' (tavşan memesi / ölmezdiken), kırmızı meyveleri ise 'Smilax excelsa' ya da benzeri bir sarmaşık türünün meyvelerinden oluşur. Bu iki bitkiyi el işçiliği ile birleştirilerek elde edilen kokina demetleri ise geleneksel bir aranjman ve yılbaşı dekorasyonu klasiğidir! 

Kokina Ne Anlama Gelir?

Kokina ismi ise Rumca kökenli olup Yunanca'da 'kırmızı' anlamına gelir. İnançlara göre kokina, bolluk, bereket, huzur, şans ve iyi ruh hali simgeler. Kırmızı meyveler sevgi ve tutkuyu, yeşil yapraklar ise süreklilik ve canlılığı temsil eder.

Kokina Efsanesi: Yılbaşında Kokina Almak Ne İşe Yarar?

Efsaneye göre, satın aldığınız kokina çiçeği bir sonraki yeni yıla kadar rengini, meyvelerini ve yapraklarını kaybetmezse; ev sahibi olursunuz. Yani 2026 yılında aldığınız kokina çiçeği yıl boyunca solmazsa, 2027 yılında ev sahibi olabilirsiniz! 

Elbette rivayetler bu kadarla da sınırlı değil! Bir başka inanışa göre, kokina çiçeği evlere huzur, mutluluk ve şans getirir. Yeni yılın ilk saatlerinde evde bulunan kokina, yıl boyunca güzelliklerin habercisi olacaktır. 

Peki, Gerçek Kokina Yerine Yapay Kokina Kullanılabilir mi?

Yapay kokinalar da piyasada sıklıkla karşımıza çıkar. Bu yapay çiçekler, sentetik materyallerden üretilir, kırmızı meyveler ve yeşil yapraklar da yapay birer dekoratif objedir. Ancak sembolik boyutta bir anlam taşımasını istediğiniz kokinaların yapay olması teknik olarak aynı anlamı taşımaz. Çünkü yapay bir ürünün yıl sonunda solup solmayacağını görmek pek de mümkün değildir, değil mi? Tabii sizin için simgesel anlam değil de dekorasyon önemliyse yapay kokina kullanabilirsiniz.

Yılbaşında Kokinayı Kendimiz Mi Almalıyız, Hediye mi Edilmeli?

Kokina çiçeğini kendiniz için de alabilirsiniz, sevdiklerinize hediye etmeyi de tercih edebilirsiniz. Her ikisinin de derin anlamları ve hayatınızı güzelleştirecek geleneksel yanları vardır. Peki, kendinize aldığınız kokina ne işe yarar? Hediye gelen kokina neyi temsil eder? 

Yılbaşında Kendine Kokina Almak: Evinizin dekorasyonunu zenginleştirmek, yılbaşı atmosferini hissetmek ve eski adetleri canlandırmak istiyorsanız, bu harika bir seçim. Aynı zamanda kış dekorasyonu için de keyifli ve şık bir seçim olacaktır. Yılbaşında aldığınız kokina, sizi bir sonraki yıl ev sahibi de yapabilir! 

Hediye Olarak Kokina Almak: Bu özel bitki, bereket, talih ve iyi niyetin sembolüdür. Bu yüzden sevdikleriniz için anlamlı ve hoş bir yılbaşı hediyesi olabilir. Özellikle yeni bir eve taşınanlar veya yeni yıl dilekleri olanlar için idealdir.

Kokina Çiçeğine Nasıl Bakılır?

Kokina, doğru koşullar altında oldukça sağlam bir bitki olarak kabul edilir. Ancak, bu bitkinin uzun süre formunu koruması için belirli bakım noktalarına dikkat etmek gerekir. Gelin, sizin için yıl boyu yeşil kalacak kokina çiçeğinin sırlarını açıklayalım: 

Kokina Çiçeğinin Solmaması İçin Ne Yapılır?

  • Öncelikle bilmelisiniz ki kokina, aşırı sıcak veya soğuk ortamlardan hoşlanmaz. Bu bitki için en ideal sıcaklık oda sıcaklığıdır. 

  • Su ihtiyacı da oldukça düşük olan bu bitkidir. Haftada bir veya iki kez sulanmak yeterli olacaktır. Kokina demetinizin saplarını eğimli bir şekilde kesip bir vazoya koyarak her iki veya üç günde bir suyunu tazeleyerek bitkinin ömrünü uzatabilirsiniz. (Çiçeği boğmamak için sadece saplarının uçları suda kalacak şekilde sulayın)

  • Kokina, doğrudan güçlü Güneş ışığından zarar görebilir. Bu nedenle, serin, aydınlık ancak Güneş ışığı almayan bir ortam onun için en ideal olur.

  • Eğer kokina bir demet veya buket şeklinde ise demeti sıkı tutmak ve dalların gevşememesi için arada bir ipleri kontrol etmek faydalı olacaktır. Bazı kaynaklar, sulama veya sprey ile nemlendirme gibi bakım önerilerinde bulunur.

UYARI: Eğer evde evcil hayvan veya çocuk varsa, kokinanın kırmızı meyvelerinin (silcan) zehirli olabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, bu meyvelerin ulaşılamayacak yerlerde bulundurulması önerilir.

Kokina Nasıl Bir Saksıya Konulmalı?

Kokina çiçeği için çoğu zaman saksı yerine; çiçek sepeti, vazo veya dekoratif düzenlemelerde kullanılır. Bunun sebebi, doğada bu bitkinin kırmızı meyveleri ve yeşil dalları ile birlikte nadiren bulunmasıdır; genellikle iki farklı bitki elle birleştirilerek elde edilen bir aranjman olmasıdır. 

Eğer kokina çiçeğini bir saksıda yetiştirmek isterseniz, aşağıdaki önerilere dikkat etmeniz gerekmektedir:

  • Kokina bitkisi, kökleri toprakta değil de dal düzenlemesi şeklinde yetiştiği için, derin olmayan ve geniş ağızlı bir vazo ya da saksı tercih etmelisiniz.

  • Dalların özgürce yayılabildiği ve kolayca görülebildiği bir düzenleme yapmalısınız. Ayrıca, suyun fazla birikmeyeceği bir toplama alanı oluşturmalısınız. Bu nedenle, klasik çiçek saksılarından ziyade, vazo benzeri bir düzenleme daha uygun olacaktır.

  • Eğer kokina demeti bir vazoda bulunuyorsa, suyunu 2-3 günde bir değiştirmeniz, sap uçlarını taze kesmeniz ve su seviyesinin dalların suya batmayacak kadar düşük olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kokina ile Kapı Süsü Nasıl Yapılır?

Yılbaşında kokina demetleri ile sıklıkla karşılaşsak da kokina ile yapılan kapı süsleri de bir hayli popülerdir. Kırmızı-yeşil renkleriyle yılbaşı atmosferini tamamlayan kokina ile kapı süsü yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz: 

  • 1. Bir veya birkaç demet kokina satın alın. Dalları uzun ve meyvelerinin bol olan demetleri tercih edin.

  • 2. Dalları bir araya getirerek yuvarlak veya oval bir form oluşturun. Bu işlemi bir tel veya ip yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem neticesinde bir çelenk formu elde edin.

  • 3. Sıra geldi, çelenginizi kişiselleştirmeye: Şimdi kurdele, minik süs eşyaları, çam kozalakları, yapay kar spreyi veya yılbaşı temalı objeler tercih edebilirsiniz.

  • 4. Kokina kapı süsünüz hazır. Kapınıza asmak için ise güçlü bir ip veya ince bir tel kullanabilirsiniz. Hava koşullarına bağlı olarak, çelenginizi iç mekanda veya kapının dış üst kısmında konumlandırabilirsiniz.

Kokina ile Yılbaşı Süslemesi Nasıl Yapılır?

Kokina çiçeği, şans ve bereket getiren şıklığı ile yılbaşı süslemelerinde kullanılabilecek çok yönlü bir malzemeye dönüşebilir. Masa düzenlemesinden hediye kutularına her köşede kokina zarafetine yer verebilirsiniz. İşte, yılbaşında kokina demetleri ile yapabilecekleriniz:

Kokina ile Neler Yapılabilir?

1. Masa Düzenlemesi: Kokina demetlerini minik vazolara yerleştirebilir, etrafını mumlar veya çam dalları ile süsleyerek yılbaşı sofranız için çekici bir merkez parçası oluşturabilirsiniz.

2. Şömine veya Konsol Üstü Dekorasyon: Kokina dallarını yatay şekilde uzatarak üzerine ışık zinciri sarabilir ve böylece sıcak ve rustik bir atmosfer yaratabilirsiniz.

3. Kapı ve Duvar Çelenkleri: Kokina dallarını kullanarak yaptığınız çelenkler, evinizin girişini yılbaşı ruhuna uygun bir şekilde süslemek için idealdir.

4. Pencere ve Vitrin Süslemeleri: Kokina, fener veya mum ve çam kozalakları veya yılbaşı figürleri ile birleştirerek pencere kenarlarınızı veya vitrinlerinizi dekore edebilirsiniz.

5. Hediye/Kutu Süslemeleri: Aralık ayında bir hediye hazırlarken, kokina demeti, kurdele ve hediye kutusu kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Bu kombinasyon, hem doğal hem de zarif bir görünüm sağlar.

6. Rustik Temalı Dekorasyonlar: Minimalist, İskandinav veya doğal yılbaşı dekorasyonu tercih edenler için kokina, odun, keten, doğal ip gibi malzemelerle mükemmel bir uyum sağlar.

7. Peçete Halkası: Yılbaşı sofralarında yerini alan peçete halkalarına küçük kokina demetleri ya da yapay kokinalarla renk katabilirsiniz. 

8. Kokina Şıklığı: Yeni yıl gecesi şıklığınıza da kokina dokunuşu yapmaya ne dersiniz? Saç tokası ya da broş olarak kokina tercih edebilirsiniz.

Kokina Ne Kadar? Kokina Çiçeği Kaç TL?

Kokina çiçeği, Türkiye'nin pek çok yerinde yılbaşı heyecanının bir parçası oldu. Fiyatları şehirden şehre değişse de kırımızı-yeşil yeni yıl konseptini tamamlayan şıklığı ile kokina demetleri, 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Elbette seçtiğiniz kokina demetinin büyüklüğü, aranjmanın özellikleri ve çiçeğin yapay ya da canlı olmasına göre fiyat değişiklikleri söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, 500 TL'den başlayan fiyatların 6.000 TL'ye kadar ulaşabileceğini de söylemeliyiz!

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
