Kokina Nedir, Ne Anlama Gelir? Yılbaşında Neden Kokina Çiçeği Alınır? İşte Yılbaşı Ruhunun Kırmızı Sırrı

Yeni yıl geliyor... Peki, kokina çiçeğinin büyüsüne hazır mısınız? Aralık ayı ile birlikte dünyanın pek çok yerinde kırmızı - yeşil ışıklar, yılbaşı ağaçları ve rengarenk yılbaşı süslemeleri yerini aldı. 'Hadi, yeni yıla uğur katalım.' diyenler ise bu yıl da kokinayı seçti!

Kimileri yalnızca yılbaşı ruhunun çok sevdiğimiz kırmızı-yeşil ruhuna yakışıyor diye seçse de kokina çiçeğini, kimileri 'Efsane gerçek olur mu?' diye düşünmeden edemedi. Yani elbette nostaljik havası ve kıpkırmızı rengi ile yılbaşı enerjisi yayan bu özel bitki, sadece bir yeni yıl dekoru olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir dilek, bir başlangıç, bir ritüel vadediyor... Peki nedir kokina çiçeğinin anlamı? Kokina çiçeği almak ya da hediye etmek ne işe yarar?

İşte, detaylar...