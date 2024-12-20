onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
21 Aralık Ritüeli Nedir, Nasıl Yapılır? Yeni Yılda Bolluk ve Bereket İçin 21 Aralık Kış Gün Dönümü Ritüelleri

21 Aralık Ritüeli Nedir, Nasıl Yapılır? Yeni Yılda Bolluk ve Bereket İçin 21 Aralık Kış Gün Dönümü Ritüelleri

Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 15:36

21 Aralık'ta gerçekleşen kış dönümü, birçok kültür ve inanışta coşkuyla karşılanır. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gecenin yaşandığı bu tarih aynı zamanda bolluk ve bereket ile de ilişkilendirilir. Bu yüzden evin bereketi, paranın bolluğu ve kazancın artışı için tam olarak tarihi bilinmese de uzun yıllardır birbirinden özel ritüeller yapılır. 21 Aralık ritüelleri arasında en çok bilinen ise nar kırmadır. Biz de sizin için en özel 21 Aralık ritüelini bir araya getirdik.

İşte 21 Aralık ritüelleri ve kış gün dönümünde nar kırma

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği 21 Aralık, "Kış Gün Dönümü" olarak ritüellerle kutlanır!

Kuzey Yarım Küre'de en uzun gecenin yaşandığı bu tarihten itibaren günler uzamaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise bu tarihten itibaren günler kısalmaya başlar. 21 Aralık aynı zamanda Kuzey Yarım Küre'de kışın başlangıcıdır. Yılbaşına günler kala kışın da başlangıcı olarak kabul edilen en uzun gecede yapılan ritüeller ise bolluk ve bereketin habercisidir. Peki, 21 Aralık'ta hangi ritüeller yapılır?

1. 21 Aralık Nar Kırma Ritüeli Nedir?

1. 21 Aralık Nar Kırma Ritüeli Nedir?

Kuzey Yarım Kürede en uzun geceye tanıklık edilen 21 Aralık günü gerçekleştirilir, nar kırma ritüeli. 

Kış gün dönümünün kutlandığı 21 Aralık'ta nar kırma ritüeli sayesinde, hanelere yaşam enerjisi, bolluk ve bereket geldiğine inanılır. Pek çok inanış ve dinde kutsal meyve olarak da kabul edilen nar ile yapılan ritüel sayesinde yıl boyunca bereketli kazanç elde etmenin yanında; doğurganlık, sağlık ve şifadan da söz edilir.

21 Aralık Ritüelinde Neden Nar Tercih Edilir?

21 Aralık Ritüelinde Neden Nar Tercih Edilir?

Nar düşündüğünüzden çok daha kıymetlidir, çeşitli inanışlarda! Öyle ki Mısır'da, Hristiyanlık'ta, Budizm'de ve İslamiyet'te kutsal kabul edilir. Tabii her inanışta farklı bir anlama da gelir nar. İşte, narın çeşitli inanışlarda yeri ve anlamı: 

  • Kur'an-ı Kerim'e göre, cennet bahçelerinde yetişiyor. 

  • Antik inançlara göre ise Mısır'da nar taneleri, yaşamın sembolü olarak görülüyor. 

  • Hristiyanlık'ta sonsuz hayat ve kıyametin sembolü olarak kabul edilir. 

  • Budizm'de ise evde bereketin yanında, kötülüklere karşı da bir koruyucudur.

Günümüzde ise nar ritüelleri özellikle kış gün dönümünde, doğum, çoğalma, bereket, bolluk ve sonsuz yaşam için yapılır.

Nar Kırma Ritüeli Nasıl Yapılır?

Nar Kırma Ritüeli Nasıl Yapılır?

21 Aralık tarihinde evin kapı eşiğinde durulur, dua ve dilekler tamamlanır. Haneye bolluk, şifa ve bereket istenir, daha sonra bir adet nar yer atılarak kırılır. Bu ritüeli gerçekleleştirenler narı yere atarak ya da bir tepsinin içinde vurarak kırılmayı tavsiye ediyor. Fakat, Anadolu geleneklerinde yer alan ritüelle göre, narın taneleri ne kadar uzağa dağılır ise nar taneleri eve o kadar bereket getirir. 

Evinin temiz kalması için ise pek çok kişi günümüzde narı bir poşet içerisine koyarak kırıyor. Belki siz de ritüeli böyle deneyebilirsiniz.

Nar Kırma Ritüelini Hangi Saatler Arasında Gerçekleştirmeli?

Nar Kırma Ritüelini Hangi Saatler Arasında Gerçekleştirmeli?

Nar kırma ritüelinde zamanlama da son derece önemli. Ritüel, 21 Aralık tarihinden itibaren akşam saatlerinde gerçekleştirilmeli. Bazı inanışlara göre nar kırma ritüeli, 21 Aralık akşamından itibaren yılbaşı gününe kadar her gün yapılabilir. 

Fakat en doğru zamanı soruyorsanız, 21 Aralık akşamını tercih etmelisiniz. Kimileri saat 21.00'i tercih ediyor bu ritüel için ancak bu konuda net bir bilgi de bulunmuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2. 21 Aralık'ta kışı kucaklamak için yapılan bir diğer ritüel ise "Kış Gün Dönümü Ateşi Yakmak"

2. 21 Aralık'ta kışı kucaklamak için yapılan bir diğer ritüel ise "Kış Gün Dönümü Ateşi Yakmak"
4.bp.blogspot.com

Yeni yılın gelişini kutlamaya başlamak ve huzurlu bir kış geçirmek için kış gün dönümü kutlamalarına özel bir kış ateşi yakılır. Bu ritüelde meyve ve bitkilerle sıcak içecekler yapılarak ateş başında dilekler dilenir. 

Yılın en uzun gecesinde kışı kucaklamak ve yaşam enerjisini artırmak için yapılan bu ritüelle hanelere huzur geleceğine de inanılır.

3. Kış düzenine de 21 Aralık'ta geçilir: Evinizi ve Kendinizi Kışa Hazırlayın!

3. Kış düzenine de 21 Aralık'ta geçilir: Evinizi ve Kendinizi Kışa Hazırlayın!

21 Aralık günü evinizin dekorasyonunda da küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Kış dekorasyonuna geçmenin tam zamanı. 

Kış ruhunu evinize taşıyacak narlarla ve yule kütüğüyle bezenmiş kapı süsleri, tütsüler, kozalaklar ve kokulu mumlar harika olur. Evinizi ve kendinizi kışa hazırlamak, yılın tüm güzellikleriyle birlikte yeni umutları kucaklamak anlamına gelir.

4. Enerjinizi değiştirin ve kötülüklerden arının: Yule Kütüğü ya da Ada Çayı Yakın

4. Enerjinizi değiştirin ve kötülüklerden arının: Yule Kütüğü ya da Ada Çayı Yakın

Evinizi kötülüklerden arındıracağına inanılan yule kütüğü ile ruhunuz da arınacak. Yeni yılda yeni başlangıçlara hazırlık için ada çayı yakmayı da tercih edebilirsiniz. 

Yule kütüğü ya da ada çayı yakarak evinizi kötü enerjilerden arındırabilirsiniz. Sağlıklı ve bereketli bir yaşam için ruhen ve bedenen yüklerinizden arınmalısınız.

5. 21 Aralık'ta Kış Gün Dönümü Ekmeği Pişirin!

5. 21 Aralık'ta Kış Gün Dönümü Ekmeği Pişirin!

21 Aralık tarihinde pişireceğiniz ekmeğin uzun ömürlü olması gerekiyor. Genellikle bugün pişirilen ekmekler uzun süre mayalanır, hava almadan, oda sıcaklığında saklanır, şekerli olur ve yılbaşından sonra yenilir. Yılın en uzun gecesinde niyet ederek yaptığınız ekmeği yeni yıldan sonra yiyerek, dileğinizi ne kadar çok istediğinizi sabrederek gösterirsiniz. 

Elbette günümüzde bu bir ekmek olmak zorunda değil. Kimileri bu geleneği bir kağıda dileklerini yazıp gün dönümünden sonra yani 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gecenin sabahında deniz atıyor. Tercih sizin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
15
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın