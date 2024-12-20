21 Aralık Ritüeli Nedir, Nasıl Yapılır? Yeni Yılda Bolluk ve Bereket İçin 21 Aralık Kış Gün Dönümü Ritüelleri

Nar düşündüğünüzden çok daha kıymetlidir, çeşitli inanışlarda! Öyle ki Mısır'da, Hristiyanlık'ta, Budizm'de ve İslamiyet'te kutsal kabul edilir. Tabii her inanışta farklı bir anlama da gelir nar. İşte, narın çeşitli inanışlarda yeri ve anlamı:

Kur'an-ı Kerim'e göre, cennet bahçelerinde yetişiyor.

Antik inançlara göre ise Mısır'da nar taneleri, yaşamın sembolü olarak görülüyor.

Hristiyanlık'ta sonsuz hayat ve kıyametin sembolü olarak kabul edilir.

Budizm'de ise evde bereketin yanında, kötülüklere karşı da bir koruyucudur.

Günümüzde ise nar ritüelleri özellikle kış gün dönümünde, doğum, çoğalma, bereket, bolluk ve sonsuz yaşam için yapılır.