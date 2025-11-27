onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 16:44

Kürekle servis edilen istiridyeden bambuda ziyafete... Sıkı durun, sizin için akılalmaz bir ziyafet turu hazırladık! Lüks ve pahalı restoranların, verdiğiniz parayı hak etmek için sunum anlayışını zorlayan tasarımlarıyla karşınızdayız. Masaya gelen tabak, bazen de tabaksız gelen lezzet karşısında şoke olacaksınız. Aman dikkat, bu ziyafet turu için Reddit'ten seçtiğimiz sunumlar midenizi zorlayacak. 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

1. Zenginlikte son nokta: Kürekle istiridye ziyafeti!

Enfes bir istidiye ziyafeti hayal ederken, bir kürek kumlu istiridye yemek size nasıl hissettirdi?

2. Herkese tabak var, bize yok mu?

Müşterilerin tabaksızlıktan öte bir şikayeti daha vardı: Sürekli masaya akan et yağı!

3. Tabaktan vazgeçtik. Artık kimilerinin masası bile yok!

Kenya, Nairobi'de bulunan bir restoranda masa yok. Masa yerine toprağın içinde, adeta siperlerde yemek yiyorsunuz.

4. Sizin için sepet örmüşler!

Aman diyelim, hasır sepette kızarmanın ötesine geçip yağı bolca çekmiş patates yemeyen kalmasın!

5. Khaleesi'nin ziyafet sofrası!

Kendinizi Daenerys Targaryen gibi hissedeceğiniz bu sunum, ejderha yumurtasında patates ziyafetini sofralarınıza taşıyor.

6. Kesme tahtası bile değil, dümdüz tahta...

Tabaklar küçük gelince, her şeyi bir tahta parçasına sığdıran koca yürekli mekan, size de helal olsun!

7. Uppss! Bazıları için işler test gitmiş...

Yemekleri tabakta istememizin bir sebebi var. Umarım şimdi anlamışsınızdır, ey restoranlar!

8. Her şey tek tabakta olmak zorunda mı?

Çatal bıçak bile üst üste... Neyse en azından pilavı kartondan da olsa bir kaseye doldurmayı akıl etmişler!

9. Askıda bacon ziyafetine devam!

İşte karşınızda sınıfsal bir ziyafet. Zira, kimi askıda ekmek yiyor kimi et, bacon ya da pastırma.

10. Doğadan sofralara...

İyi oyulmuş bir bambuda ziyafete var mısınız? Biz içinden ne çıkacağına pek emin olmadık. Ama yine de yemek isteyene, afiyet olsun.

11. İşte karşınızda, çiçeklerle bezenmiş ziyafet!

Aman diyim çiçekler yenmiyor!

12. Bitmek bilmeyen bu lezzet akıma siz de katılın artık!

Yiyene afiyet olsun ancak bu konsept bizi pek açmadı.

13. Son durak: Tuvalet fayansında ziyafet...

Tadilat bittikten sonra kalan fayansları tabağa çeviren mekanın girişimciliğini örnek almayı unutmayın.

