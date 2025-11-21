onedio
article/share
Sanatta Kadın Rekoru: Frida Kahlo’nun Eseri 55 Milyon Dolara Alıcı Buldu!

Sanatta Kadın Rekoru: Frida Kahlo’nun Eseri 55 Milyon Dolara Alıcı Buldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 11:14

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bir otoportresi, New York'ta düzenlenen müzayedede 54,66 milyon dolara alıcı buldu. New York'taki müzayede evi Sotheby's tarafından duyurulan satış ile birlikte bugüne kadar bir kadın sanatçının eserinin satışında elde edilen en yüksek fiyat rekoru kırıldı. 

Aynı müzayede de iki farklı rekor daha kırıldı. Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer Portresi”, 392 milyon dolarlık satış fiyatı ile modern sanatta bir rekora imza atarken. Maurizio Cattelan’ın 'Altın Klozeti' ise 12,1 milyon dolara alıcı bularak kavramsal sanatın ikonik örneklerinden biri olarak önemli bir rekor ile adını dünyaya duyurdu. 

İşte, detaylar...

Kaynak

Frida Kahlo'ya rekoru getiren eser, 1940 yılında yaratılan "El sueño (La cama)" isimli tablo oldu!

Frida Kahlo'ya rekoru getiren eser, 1940 yılında yaratılan "El sueño (La cama)" isimli tablo oldu!

Frida Kahlo'nun Türkçe adıyla 'Rüya (Yatak)', yani El sueño (La cama) isimli eseri 'bir kadın sanatçının müzayedede satılan en değerli eseri' oldu. Eser, Amerikalı sanatçı Georgia O’Keeffe’nin 1932 yılında çizdiği ve 2014 yılında 44,4 milyon dolara satılan 'Jimson Weed/White Flower No. 1' adlı tablosu geride bırakarak zirveye oturdu.

Müzayede evi Sotheby’s'e göre tablo, Kahlo'nun Diego Rivera ile yaşadığı dalgalı ilişkisinin etkisiyle şekillenen kariyerinin kritik bir döneminde, 1940 yılında ortaya çıktı. Kahlo'nun öz portresi, müzayedeye 40-60 milyon dolarlık bir tahmini fiyatla sunulmuştu. Eseri satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Kahlo’nun bu eşsiz eseri, Meksika folklorik motifleri ile Avrupa sürrealizmini birleştiriyor!

Kahlo’nun bu eşsiz eseri, Meksika folklorik motifleri ile Avrupa sürrealizmini birleştiriyor!

Gökyüzünde bulutların arasında süzülen bir yatakta uyuyan sanatçının tasvirinde, bacakları dinamitlerle sarılmış bir iskelet figürü yer alıyor. Sotheby's Latin Amerika Sanatı Bölüm Başkanı Anna Di Stasi tarafından, Frida Kahlo'nun oldukça kişisel bir çalışması olduğu dile getirdi. Kahlo'nun bu eseri, Meksika'nın folklorik motifleri ile Avrupa sürrealizmini harmanlıyor. 

Di Stasi, Kahlo'nun sanat eserlerinin sürrealist olarak sınıflandırılmasının her zaman tam olarak doğru olmadığını düşünüyor. Ancak bu özel tabloya bakıldığında, eserin sürrealist bir hareket içerisinde değerlendirilmesinin son derece uygun olduğunu belirtiyor. Bu yorum, Kahlo'nun sanatının çeşitli yönlerini ve etkilerini anlamamızı sağlıyor.

New York merkezli bir müzayede evinde aynı günde 3 rekor kırıldı!

New York merkezli bir müzayede evinde aynı günde 3 rekor kırıldı!

New York merkezli bir müzayede evinde Kahlo'nun eşsiz eserinin yanında, Gustav Klimt'in tablosu da 236,4 milyon dolara satılarak modern sanatta dikkat çeken bir rekor kırdı. Avusturyalı ressam Klimt'in 'Elisabeth Lederer'in Portresi' adlı eseri, sanatçının 1914-1916 yılları arasında ana destekçisinin kızı olan Lederer'i, Çin imparatorluk stilinde bir beyaz elbise ve Asya temalı motiflerle süslü mavi bir duvar kilimine karşı tasvir ettiği bir tablodur.

Bir diğer rekor ise kavramsal sanatın ikonik örneği Maurizio Cattelan’ın 'Altın Klozeti'ne gitti. Eser, 12,1 milyon dolara alıcı buldu.

