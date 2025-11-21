Sanatta Kadın Rekoru: Frida Kahlo’nun Eseri 55 Milyon Dolara Alıcı Buldu!
Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bir otoportresi, New York'ta düzenlenen müzayedede 54,66 milyon dolara alıcı buldu. New York'taki müzayede evi Sotheby's tarafından duyurulan satış ile birlikte bugüne kadar bir kadın sanatçının eserinin satışında elde edilen en yüksek fiyat rekoru kırıldı.
Aynı müzayede de iki farklı rekor daha kırıldı. Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer Portresi”, 392 milyon dolarlık satış fiyatı ile modern sanatta bir rekora imza atarken. Maurizio Cattelan’ın 'Altın Klozeti' ise 12,1 milyon dolara alıcı bularak kavramsal sanatın ikonik örneklerinden biri olarak önemli bir rekor ile adını dünyaya duyurdu.
İşte, detaylar...
Frida Kahlo'ya rekoru getiren eser, 1940 yılında yaratılan "El sueño (La cama)" isimli tablo oldu!
Kahlo’nun bu eşsiz eseri, Meksika folklorik motifleri ile Avrupa sürrealizmini birleştiriyor!
New York merkezli bir müzayede evinde aynı günde 3 rekor kırıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın