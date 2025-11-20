Sanat Dünyası Yapay Zekaya "Dur" Dedi: Yeni Zelanda’nın Prestijli Kitap Ödülü'nde 2 Yazar Diskalifiye Edildi
Yapay zekanın artık her yerde olduğunu biliyoruz! Ancak bu kez sanat dünyası, yapay zekayı sınıfta bıraktı. Yeni Zelanda'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Ockham New Zealand Book Awards, eserlerdeki yapay zeka kullanımı ile gündeme geldi. Kapak tasarımlarında yapay zeka teknolojisi kullanan 2 yazar, yarışmadan çıkardı.
Ödüllü yazarların diskalifiyesinin ardından Ockham Kitap Ödülleri'nde yapay zekanın kullanımına dair belirlenen kurallar ise merak edildi.
İşte, detaylar...
Kaynak: The Guardian
İki ödüllü yazarın kitapları, kapak tasarımlarında yapay zeka kullanılması nedeniyle, prestijli edebiyat ödüllerinden diskalifiye edildi.
Ödüllü yazarlardan da açıklama geldi: "Yapay zekayı konuşuyoruz, ki nefret ediyorum."
Ockham Kitap Ödülleri’ni yöneten kurulun başkanı Nicola Legat, “Kitaplarda yapay zeka kullanımına karşı net bir duruş” sergilendiğini hatırlattı.
