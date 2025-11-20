onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
, Kitap
Sanat Dünyası Yapay Zekaya "Dur" Dedi: Yeni Zelanda’nın Prestijli Kitap Ödülü'nde 2 Yazar Diskalifiye Edildi

Sanat Dünyası Yapay Zekaya "Dur" Dedi: Yeni Zelanda’nın Prestijli Kitap Ödülü'nde 2 Yazar Diskalifiye Edildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 14:48

Yapay zekanın artık her yerde olduğunu biliyoruz! Ancak bu kez sanat dünyası, yapay zekayı sınıfta bıraktı. Yeni Zelanda'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Ockham New Zealand Book Awards, eserlerdeki yapay zeka kullanımı ile gündeme geldi. Kapak tasarımlarında yapay zeka teknolojisi kullanan 2 yazar, yarışmadan çıkardı. 

Ödüllü yazarların diskalifiyesinin ardından Ockham Kitap Ödülleri'nde yapay zekanın kullanımına dair belirlenen kurallar ise merak edildi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: The Guardian

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki ödüllü yazarın kitapları, kapak tasarımlarında yapay zeka kullanılması nedeniyle, prestijli edebiyat ödüllerinden diskalifiye edildi.

İki ödüllü yazarın kitapları, kapak tasarımlarında yapay zeka kullanılması nedeniyle, prestijli edebiyat ödüllerinden diskalifiye edildi.

Stephanie Johnson’ın Obligate Carnivore adlı öykü kitabı ile Elizabeth Smither’ın Angel Train adlı novella derlemesi, 2026 Ockham Kitap Ödülleri'ne Ekim ayında başvurmuştu. Ancak, bu iki eser, Kasım ayında yürürlüğe giren yeni yapay zeka kullanımı yönetmeliği nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. 

Quentin Wilson, her iki kitabın da yayıncısı, ödül komitesinin bu yönetmeliği Ağustos ayında güncellediğini belirtti. Ancak, o dönemde yarışmaya sunulan tüm kitapların kapak tasarımları zaten tamamlanmıştı.

Wilson, The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda, 'Bu yüzden, hiçbir yayınevinin tasarım talimatlarında bu hükmü göz önünde bulundurması için artık çok geç' dedi. Röportajda ayrıca, 'İki saygın yazarın, yazılarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir durum nedeniyle bu tür bir duruma dahil olması gerçekten üzücü' ifadelerine de yer verdi.

Ödüllü yazarlardan da açıklama geldi: "Yapay zekayı konuşuyoruz, ki nefret ediyorum."

Ödüllü yazarlardan da açıklama geldi: "Yapay zekayı konuşuyoruz, ki nefret ediyorum."

Ünlü yazar Stephanie Johnson, yapay zeka konusunda duyduğu endişeyi dile getirerek kararın kendisini üzdüğünü ifade etti. Ayrıca, kapakta AI kullanıldığını bilmediğini belirtirken, artık okurlarının kitabının da AI ile yazıldığını sanmasından kaygı duyduğunu dile getirdi. Johnson, yapay zekadan nefret ettiğini ise şu sözlerle dile getirdi: 

“Kitabımın ilhamından bahsetmek yerine şu an lanet olası yapay zekayı konuşuyoruz, ki nefret ediyorum.”

Angel Train yazarı Elizabeth Smither ise kapaklarını hazırlayan tasarımcıların emeğinin gölgede kalmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Ockham Kitap Ödülleri’ni yöneten kurulun başkanı Nicola Legat, “Kitaplarda yapay zeka kullanımına karşı net bir duruş” sergilendiğini hatırlattı.

Ockham Kitap Ödülleri’ni yöneten kurulun başkanı Nicola Legat, “Kitaplarda yapay zeka kullanımına karşı net bir duruş” sergilendiğini hatırlattı.

Legat, kararın zorlu ama gerekli olduğunu ifade ederken, kriterlerin tüm adaylara eşit şekilde uygulanması gerektiğini de vurguladı. Yeni yönergelerin, ülkenin yazarlarının ve çizerlerinin yaratıcı ve telif haklarını koruma amacıyla geliştirildiğini belirtti. Yapay zeka hızla ilerledikçe kuralların yeniden ele alınabileceğini de ekledi.

Yayınevi sahibi ise sektörde Grammarly ve Photoshop gibi AI destekli araçların yaygın olduğunu hatırlattı. Ancak bu konuda daha hassas olunacağını dile getirdi. Görünen o ki yapay zeka ilerlese de sanatta bazı kurallar yerini alacak ve eserlerde insan dokunuşlarını görmeye devam edeceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

ilginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın