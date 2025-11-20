Sanat Dünyası Yapay Zekaya "Dur" Dedi: Yeni Zelanda’nın Prestijli Kitap Ödülü'nde 2 Yazar Diskalifiye Edildi

Stephanie Johnson’ın Obligate Carnivore adlı öykü kitabı ile Elizabeth Smither’ın Angel Train adlı novella derlemesi, 2026 Ockham Kitap Ödülleri'ne Ekim ayında başvurmuştu. Ancak, bu iki eser, Kasım ayında yürürlüğe giren yeni yapay zeka kullanımı yönetmeliği nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.

Quentin Wilson, her iki kitabın da yayıncısı, ödül komitesinin bu yönetmeliği Ağustos ayında güncellediğini belirtti. Ancak, o dönemde yarışmaya sunulan tüm kitapların kapak tasarımları zaten tamamlanmıştı.

Wilson, The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda, 'Bu yüzden, hiçbir yayınevinin tasarım talimatlarında bu hükmü göz önünde bulundurması için artık çok geç' dedi. Röportajda ayrıca, 'İki saygın yazarın, yazılarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir durum nedeniyle bu tür bir duruma dahil olması gerçekten üzücü' ifadelerine de yer verdi.