Modern Sanatta Rekor Kırıldı: Klimt’in “Elisabeth Lederer” Portresi 236 Milyon Dolara Alıcı Buldu
New York’taki Sotheby’s’te düzenlenen müzayedede Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer Portresi”, modern sanat için rekor bir fiyatla satıldı. İlk tahmini 150 milyon dolar olan tablonun satışı için rekabet 19 dakika sürdü. Koleksiyondaki 5 Klimt eseri, toplam 392 milyon dolara satılırken 236 milyon dolarlık tablo, bir süredir durgun olan modern sanat kategorisinde açık artırmayla alıcı bulan en pahalı eser rekorunu kırdı.
İşte sanat dünyasında büyük yankı uyandıran eser ve Sotheby’s’te satılan eşsiz eserler...
Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer’in Portresi” adlı tablosu, 236,4 milyon dolara satıldı!
Elisabeth Lederer’in Portresi, daha önce Naziler tarafından yağmalanmaktan ve yangından kurtulmuştu!
Müzayede de kavramsal sanatın ikonik örneklerinden Altın Klozet de satış rekoru kırdı!
