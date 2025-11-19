Modern Sanatta Rekor Kırıldı: Klimt’in “Elisabeth Lederer” Portresi 236 Milyon Dolara Alıcı Buldu

Elisabeth Lederer’in Portresi, 1914 ila 1916 yıllarında yapılan altı fit (yaklaşık 1,8 metre) boyutunda bir çalışma. Elisabeth Lederer’i Çin esintili bir kaftan içinde betimlendiği eserde, Klimt’in en önemli destekçilerinden biri olan Lederer ailesinin kızı resmedildi.

Müzayede gecesinde altı koleksiyoner, 19 dakikalık yoğun bir teklif yarışı içerisine girdi. Nihai fiyat ise beklentilerin çok üzerine çıkarak başlangıç tahmini olan 150 milyon doları aştı. 236 milyon 400 bin dolara satılan tablo, 2022 yılında satışı gerçekleştirilen Andy Warhol’un eserinin kırdığı bir önceki modern sanat rekorunu geride bıraktı.