Modern Sanatta Rekor Kırıldı: Klimt’in “Elisabeth Lederer” Portresi 236 Milyon Dolara Alıcı Buldu

Elif ÇAMLIBEL
19.11.2025 - 12:00

New York’taki Sotheby’s’te düzenlenen müzayedede Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer Portresi”, modern sanat için rekor bir fiyatla satıldı. İlk tahmini 150 milyon dolar olan tablonun satışı için rekabet 19 dakika sürdü. Koleksiyondaki 5 Klimt eseri, toplam 392 milyon dolara satılırken 236 milyon dolarlık tablo, bir süredir durgun olan modern sanat kategorisinde açık artırmayla alıcı bulan en pahalı eser rekorunu kırdı. 

İşte sanat dünyasında büyük yankı uyandıran eser ve Sotheby’s’te satılan eşsiz eserler...

Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer’in Portresi” adlı tablosu, 236,4 milyon dolara satıldı!

Elisabeth Lederer’in Portresi, 1914 ila 1916 yıllarında yapılan altı fit (yaklaşık 1,8 metre) boyutunda bir çalışma. Elisabeth Lederer’i Çin esintili bir kaftan içinde betimlendiği eserde, Klimt’in en önemli destekçilerinden biri olan Lederer ailesinin kızı resmedildi. 

Müzayede gecesinde altı koleksiyoner, 19 dakikalık yoğun bir teklif yarışı içerisine girdi. Nihai fiyat ise beklentilerin çok üzerine çıkarak başlangıç tahmini olan 150 milyon doları aştı. 236 milyon 400 bin dolara satılan tablo, 2022 yılında satışı gerçekleştirilen Andy Warhol’un eserinin kırdığı bir önceki modern sanat rekorunu geride bıraktı.

Satış rekoru kıran tablonun tarihi de dikkat çekici. Naziler tarafından II. Dünya Savaşı sırasında Lederer ailesinin koleksiyonu yağmalandı. Ancak sanat koleksiyonu arasında yer alan aile portreleri geride bırakıldı. 

Yağmalanmaktan kurtulan eser, savaş sonrası yangın tehlikesi de atlattı. 1948’de ise Lederer’in kardeşi Erich’e iade edildi. Sonraki yıllarda ise Leonard A. Lauder’ın (Estée Lauder varisi) koleksiyonuna giren yapıt, onun evinde sergileniyordu.

Rekor satış ise Sotheby’s’in Manhattan’daki yeni merkezi olan Breuer Binası’nda gerçekleşti. Portreyi satın alan koleksiyonerin kimliği ise açıklanmadı.

Modern sanat dünyasının dikkatini çeken tablonun ardından, sadece birkaç dakika sonra ise kavramsal sanatın ikonik örneklerinden biri olarak görülen Maurizio Cattelan’ın 'Altın Klozeti' 12,1 milyon dolara alıcı buldu. İşlevsel bir sanat objesi olarak satış rekoru kıran Altın Klozeti dışında müzayede de ayrıca; Vincent van Gogh, Henri Matisse ve Edvard Munch eseleri satıldı.

