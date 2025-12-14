TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi 100 Yemek Bölgesi Listesinde Türkiye’den 5 Bölge Var

TasteAtlas listesinde Türkiye, sadece tek bir mutfakla değil, bölgesel çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İşte sıralamaya giren bölgeler ve öne çıkan tatlar:

Marmara Bölgesi – 33. sıra (4.22 puan)

Döner, İskender, hünkar beğendi… Marmara, kebap kültürü ve saray mutfağı mirasıyla listenin üst yarısında sağlam bir yer edinmiş.

Ege Bölgesi – 60. sıra (4.16 puan)

Zeytinyağlılardan et yemeklerine uzanan geniş skalasıyla Ege, çökertme kebabı ve çöp şiş gibi favorilerle listede.

Karadeniz Bölgesi – 65. sıra (4.15 puan)

Pide çeşitleri malumunuz... Samsun, Çarşamba ve Terme pideleriyle Karadeniz, hamur işinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Gaziantep Bölgesi – 78. sıra (4.13 puan)

Baklava, katmer, beyran… Antep mutfağı için fazla söze gerek yok. Etkisi epey yüksek. Fıstık zaten oyunu tek başına bozuyor.

İç Anadolu Bölgesi – 80. sıra (4.12 puan)

Daha sade ama köklü bir mutfak anlayışıyla listede yer alan İç Anadolu, geleneksel tatlarıyla global damaklarda kendine alan açmayı başarıyor.