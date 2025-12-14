onedio
TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi 100 Yemek Bölgesi Listesinde Türkiye’den 5 Bölge Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 12:57

Dünya mutfağının nabzını tutan TasteAtlas, bu yıl da merakla beklenen “Dünyanın En İyi 100 Yemek Bölgesi” listesini yayımladı. Yüz binlerce kullanıcı oylamasına dayanan çalışmada yerel mutfakların özgünlüğü, ürün kalitesi ve geleneksel tariflerin korunma düzeyi dikkate alındı. Ortaya çıkan tablo bazı ülkelerin gastronomideki istikrarını bir kez daha gözler önüne sererken Türkiye’nin güçlü mutfak mirasıyla listede dikkat çeken ülkeler arasında yer aldığını gösterdi.

Gelin, detaylara hep beraber bakalım...

Kaynak: TasteAtlas

Dünya mutfak haritasının nabzını tutan TasteAtlas, bu yıl da merakla beklenen “Dünyanın En İyi 100 Yemek Bölgesi” listesini yayımladı.

Yaklaşık 19 bin farklı yiyecek için yapılan 590 bini aşkın geçerli oylamaya dayanan sıralama, hangi coğrafyanın gerçekten “lezzet konuştuğunu” net şekilde ortaya koydu. Sonuç mu? Türkiye, güçlü mutfağıyla listede 5 bölgeyle kendine yer buldu.

Zirvede Tanıdık Tatlar Var

Listenin tepesinde sürpriz yok ama kalite tartışılmaz. İtalya ve Yunanistan, mutfak miraslarını konuşturmuş durumda. Özellikle İtalya’nın Campania ve Emilia-Romagna bölgeleri, pizzadan peynire uzanan ikonik lezzetleriyle ilk sıraları kapmış. Yunanistan cephesinde ise Girit’ten Mora Yarımadası’na kadar uzanan geniş bir temsil dikkat çekiyor.

Türkiye’den 5 Bölge Var

TasteAtlas listesinde Türkiye, sadece tek bir mutfakla değil, bölgesel çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İşte sıralamaya giren bölgeler ve öne çıkan tatlar:

Marmara Bölgesi – 33. sıra (4.22 puan)

Döner, İskender, hünkar beğendi… Marmara, kebap kültürü ve saray mutfağı mirasıyla listenin üst yarısında sağlam bir yer edinmiş.

Ege Bölgesi – 60. sıra (4.16 puan)

Zeytinyağlılardan et yemeklerine uzanan geniş skalasıyla Ege, çökertme kebabı ve çöp şiş gibi favorilerle listede.

Karadeniz Bölgesi – 65. sıra (4.15 puan)

Pide çeşitleri malumunuz... Samsun, Çarşamba ve Terme pideleriyle Karadeniz, hamur işinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Gaziantep Bölgesi – 78. sıra (4.13 puan)

Baklava, katmer, beyran… Antep mutfağı için fazla söze gerek yok. Etkisi epey yüksek. Fıstık zaten oyunu tek başına bozuyor.

İç Anadolu Bölgesi – 80. sıra (4.12 puan)

Daha sade ama köklü bir mutfak anlayışıyla listede yer alan İç Anadolu, geleneksel tatlarıyla global damaklarda kendine alan açmayı başarıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
