Zayıflama İlacı da Yok Spor Salonu da: Bir Kadın, 45 Kilo Verdiren 3 Gerçeği Açıkladı

Metehan Bozkurt
14.12.2025 - 10:26

ABD’de yaşayan 31 yaşındaki Liza Marie, bir yıl içinde 45 kilo vererek dikkat çeken bir dönüşüme imza attı. Zayıflama ilaçları kullanmadan ve spor salonuna gitmeden bu süreci yöneten Liza, başarısının arkasında yatan üç temel gerçeği paylaşarak kilo vermenin sanıldığı kadar “hızlı çözümlerle” değil, sürdürülebilir alışkanlıklarla mümkün olduğunu ortaya koydu.

ABD’de yaşayan 31 yaşındaki Liza Marie, bir yıl içinde yaklaşık 45 kilo fazla vererek hayatını tamamen değiştirdi.

Üstelik bunu zayıflama ilaçlar, sıradan diyetler ya da spor salonu üyeliği olmadan başardı. Sosyal medyada milyonlara ulaşan hikayesini paylaşan Liza, kilo verme sürecinde kendisi için geçerli olan üç temel gerçeği anlattı.

Kilo Vermek İçin Bu Üç Şeye Dikkat Etti

1. Açlıkla yüzleşmeden olmuyor

Liza’ya göre kilo vermenin en zor ama kaçınılmaz kısmı açlık hissi. Kalori açığı oluşturulduğunda bunun doğal bir sonuç olduğunu belirten Liza, bu sürecin “dayanılmaz değil, yönetilebilir” olduğunu söylüyor. Özellikle ilk dönemde canı sıkıldığında atıştırmak yerine kendisini meşgul edecek yeni uğraşlar bulmanın, geçmişte yaşadığı tıkınırcasına yeme sorununu aşmasında büyük rol oynadığını ifade ediyor.

2. Alışkanlıklar bir günde değişmiyor

Hızlı sonuç beklentisinin en büyük tuzak olduğunu belirten Liza, “Her şeyi aynı anda mükemmel yapmaya çalışmak” yerine alışkanlıkları üst üste koyma yöntemini benimsediğini anlatıyor. İlk iki ay boyunca yalnızca her gün en az 20 dakika yürümeye odaklanan Liza, zamanla günlük adım sayısını artırdı. Ardından evde egzersiz, erken uyku saati ve yeterli su tüketimi gibi yeni alışkanlıkları sürece ekledi. Spor salonuna ise ancak 45 kilo verdikten sonra adım attığını özellikle vurguluyor.

3. Mutfak, spor salonundan daha belirleyici

Liza’ya göre kilo verme sürecinde asıl belirleyici olan egzersizden çok beslenme. “Ne kadar terlediğiniz değil, ne yediğiniz önemli” diyen Liza, dışarıdan söylenen fast food ve hazır yemekleri büyük ölçüde azaltarak evde pişen yemeklere yöneldi. Yeterli protein alımına odaklandığını söyleyen Liza, düzenli egzersizin faydalarını inkâr etmese de beslenme düzeni değişmeden kalıcı sonuç elde etmenin zor olduğunu savunuyor.

