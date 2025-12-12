onedio
18 Yaşındaki Girişimcinin Kurduğu İş Aylık 1.4 Milyon Dolar Gelire Ulaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 14:51

Henüz üniversiteye yeni adım atan 18 yaşındaki Zach Yadegari, geliştirdiği yapay zeka destekli kalori takip uygulamasıyla kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Ailesinin evindeki küçük bir odada başlayan bu yolculuk, bugün aylık 1.4 milyon dolar gelir getiren dev bir işe dönüşmüş durumda. Genç girişimci hızla büyüyen ekibiyle birlikte uygulamayı küresel bir platforma çevirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: CNBC

ABD’de yaşayan 18 yaşındaki Zach Yadegari, henüz lise sonrası taze bir girişimciyken geliştirdiği uygulamayla dudak uçuklatan bir başarıya imza attı.

CNBC’nin haberine göre genç CEO’nun kurucu ortağı olduğu Cal AI, her ay yaklaşık 1.4 milyon dolar brüt gelir elde ediyor.

Yadegari’nin hikayesi New York’taki aile evinde başlıyor. Geçen yıl mayıs ayında hayata geçirilen Cal AI, kullanıcıların yemek fotoğraflarını analiz ederek kalori miktarını tahmin eden yapay zeka tabanlı bir uygulama. Genç girişimci, sistemin doğruluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söylüyor. Uygulama hem App Store hem de Google Play’de ücretsiz indirilebiliyor; ancak detaylı kullanımlar için aylık 2,49 dolar veya yıllık 29,99 dolarlık bir abonelik sunuyor.

Kısa sürede büyüyen Cal AI’nin bugün 30 kişilik bir ekibi var.

Platform, mağaza komisyonları düşüldükten sonra bile aylık milyon dolar barajını aşan bir gelir yaratmayı başarıyor.

Zach Yadegari’nin teknoloji merakı aslında çok daha önce başlamış. Ailesi, çevrimiçi oyunlara olan düşkünlüğünden yola çıkarak onu sadece 7 yaşındayken bir yazılım kampına göndermiş. Kodlamayla erken yaşta tanışan Yadegari, bugün Miami Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimine devam ederken bir yandan da şirketini büyütmeyi sürdürüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
