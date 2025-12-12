18 Yaşındaki Girişimcinin Kurduğu İş Aylık 1.4 Milyon Dolar Gelire Ulaştı
Henüz üniversiteye yeni adım atan 18 yaşındaki Zach Yadegari, geliştirdiği yapay zeka destekli kalori takip uygulamasıyla kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Ailesinin evindeki küçük bir odada başlayan bu yolculuk, bugün aylık 1.4 milyon dolar gelir getiren dev bir işe dönüşmüş durumda. Genç girişimci hızla büyüyen ekibiyle birlikte uygulamayı küresel bir platforma çevirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: CNBC
ABD’de yaşayan 18 yaşındaki Zach Yadegari, henüz lise sonrası taze bir girişimciyken geliştirdiği uygulamayla dudak uçuklatan bir başarıya imza attı.
Kısa sürede büyüyen Cal AI’nin bugün 30 kişilik bir ekibi var.
