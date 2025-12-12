18 Yaşındaki Girişimcinin Kurduğu İş Aylık 1.4 Milyon Dolar Gelire Ulaştı

CNBC’nin haberine göre genç CEO’nun kurucu ortağı olduğu Cal AI, her ay yaklaşık 1.4 milyon dolar brüt gelir elde ediyor.

Yadegari’nin hikayesi New York’taki aile evinde başlıyor. Geçen yıl mayıs ayında hayata geçirilen Cal AI, kullanıcıların yemek fotoğraflarını analiz ederek kalori miktarını tahmin eden yapay zeka tabanlı bir uygulama. Genç girişimci, sistemin doğruluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söylüyor. Uygulama hem App Store hem de Google Play’de ücretsiz indirilebiliyor; ancak detaylı kullanımlar için aylık 2,49 dolar veya yıllık 29,99 dolarlık bir abonelik sunuyor.