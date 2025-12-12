Metropolis’te Helenistik Döneme Ait Tanrıça Heykel Başı Ortaya Çıkarıldı
Metropolis Antik Kenti’nde bu yıl yürütülen kazılar, kentin tarihinde yeni bir perdeyi araladı. Torbalı’daki çalışmalarda ortaya çıkarılan mermer tanrıça heykel başı, hem işçiliği hem de korunmuş detaylarıyla Helenistik dönemin sanat anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor. Kazı ekibinin dikkatle incelediği buluntu, Metropolis’in anıtsal heykel geleneğini yeniden gündeme taşıdı.
İzmir Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, Helenistik döneme tarihlenen mermer bir tanrıça heykelinin başı gün ışığına çıkarıldı.
