Metropolis’te Helenistik Döneme Ait Tanrıça Heykel Başı Ortaya Çıkarıldı

“Ana Tanrıça Kenti” olarak anılan Metropolis’te çalışmalar 1989’dan bu yana sürüyor; son yıllarda ise kazılara Prof. Dr. Serdar Aybek liderlik ediyor. Bölgedeki arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sabancı Vakfı’nın desteklediği “Geleceğe Miras” Projesi kapsamında devam ediyor.

Bu sezon kazı ekibi özellikle ticari yapıların bulunduğu alana yoğunlaştı. Tam da bu bölgede, ince işçilik taşıyan mermer bir baş eseri bulundu. Prof. Dr. Aybek, heykelin saçlarının yontulma biçimi, portre karakteri ve iki parçanın kusursuz şekilde kenetlenmiş olması gibi detayların Helenistik dönemin tipik özelliklerini taşıdığını vurguladı. Bulgular, heykelin büyük ve anıtsal bir yapıya ait olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Restoratör Didem Taner’in yaptığı temizlik çalışmalarında, gözbebeklerinin bilerek oyulduğu ve bu boşlukların renkli taşların yerleştirilmesi için hazırlandığı ortaya çıktı. Yunanistan’daki benzer örneklerle paralellik gösteren bu teknik, dönemin heykel sanatına dair önemli ipuçları sunuyor.

Eserin, daha önce Meclis Binası’nda bulunan ve Tanrıça Hestia’ya atfedilen gövde parçasıyla ölçüsel olarak uyumlu olabileceği değerlendiriliyor. Restoratör Taner Özgür tarafından yapılan deneysel “gözlendirme” uygulaması ise heykelin antik dönemdeki etkileyici ifadesini yeniden görünür kıldı.