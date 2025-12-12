onedio
Metropolis’te Helenistik Döneme Ait Tanrıça Heykel Başı Ortaya Çıkarıldı

Metehan Bozkurt
12.12.2025 - 13:40

Metropolis Antik Kenti’nde bu yıl yürütülen kazılar, kentin tarihinde yeni bir perdeyi araladı. Torbalı’daki çalışmalarda ortaya çıkarılan mermer tanrıça heykel başı, hem işçiliği hem de korunmuş detaylarıyla Helenistik dönemin sanat anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor. Kazı ekibinin dikkatle incelediği buluntu, Metropolis’in anıtsal heykel geleneğini yeniden gündeme taşıdı.

İzmir Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, Helenistik döneme tarihlenen mermer bir tanrıça heykelinin başı gün ışığına çıkarıldı.

“Ana Tanrıça Kenti” olarak anılan Metropolis’te çalışmalar 1989’dan bu yana sürüyor; son yıllarda ise kazılara Prof. Dr. Serdar Aybek liderlik ediyor. Bölgedeki arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sabancı Vakfı’nın desteklediği “Geleceğe Miras” Projesi kapsamında devam ediyor.

Bu sezon kazı ekibi özellikle ticari yapıların bulunduğu alana yoğunlaştı. Tam da bu bölgede, ince işçilik taşıyan mermer bir baş eseri bulundu. Prof. Dr. Aybek, heykelin saçlarının yontulma biçimi, portre karakteri ve iki parçanın kusursuz şekilde kenetlenmiş olması gibi detayların Helenistik dönemin tipik özelliklerini taşıdığını vurguladı. Bulgular, heykelin büyük ve anıtsal bir yapıya ait olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Restoratör Didem Taner’in yaptığı temizlik çalışmalarında, gözbebeklerinin bilerek oyulduğu ve bu boşlukların renkli taşların yerleştirilmesi için hazırlandığı ortaya çıktı. Yunanistan’daki benzer örneklerle paralellik gösteren bu teknik, dönemin heykel sanatına dair önemli ipuçları sunuyor.

Eserin, daha önce Meclis Binası’nda bulunan ve Tanrıça Hestia’ya atfedilen gövde parçasıyla ölçüsel olarak uyumlu olabileceği değerlendiriliyor. Restoratör Taner Özgür tarafından yapılan deneysel “gözlendirme” uygulaması ise heykelin antik dönemdeki etkileyici ifadesini yeniden görünür kıldı.

