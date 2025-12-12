Ne C Vitamini Ne de Demir: Soğuk Algınlığını Atlatabilmek İçin Alınması Gereken Takviye Açıklandı

Uzmanlar, bu kış çinko takviyesi almanın, hastalığın semptomlarını birkaç gün kısaltabileceğini belirtiyor.

Michigan Üniversitesi’nde 2016’da yapılan bir çalışmada çinko pastilleri verilen kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının yaklaşık üç gün kısaldığı görüldü. 2021’de yapılan bir inceleme ise çinko takviyelerinin semptom süresini ortalama iki gün kısaltabileceğini ortaya koydu.

Çinkonun etkili olmasının sebeplerinden biri bağışıklık sistemi üzerindeki rolü. Cleveland Kliniği’ne göre çinko, mikroplarla savaşan bağışıklık hücrelerinin oluşumunda kritik bir görev üstleniyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmesi dışında yaraların iyileşmesinde ve genel sağlık üzerinde de önemli etkileri bulunuyor.