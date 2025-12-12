onedio
Ne C Vitamini Ne de Demir: Soğuk Algınlığını Atlatabilmek İçin Alınması Gereken Takviye Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 08:16

Uzmanlar, soğuk algınlığını atlatmada C vitamini veya demirin tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Yeni araştırmalar, bağışıklığı desteklemek için D vitamini takviyesinin daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2025/1...
Soğuk algınlığı genellikle 7–10 gün sürüyor ve bu süreç çoğu zaman oldukça rahatsız edici olabiliyor.

Uzmanlar, bu kış çinko takviyesi almanın, hastalığın semptomlarını birkaç gün kısaltabileceğini belirtiyor.

Michigan Üniversitesi’nde 2016’da yapılan bir çalışmada çinko pastilleri verilen kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının yaklaşık üç gün kısaldığı görüldü. 2021’de yapılan bir inceleme ise çinko takviyelerinin semptom süresini ortalama iki gün kısaltabileceğini ortaya koydu.

Çinkonun etkili olmasının sebeplerinden biri bağışıklık sistemi üzerindeki rolü. Cleveland Kliniği’ne göre çinko, mikroplarla savaşan bağışıklık hücrelerinin oluşumunda kritik bir görev üstleniyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmesi dışında yaraların iyileşmesinde ve genel sağlık üzerinde de önemli etkileri bulunuyor.

Yetişkinler için önerilen günlük çinko miktarı kadınlarda 8 mg, erkeklerde ise 11 mg.

Doğal kaynaklar arasında hindi göğsü, çedar peyniri, istiridye, karides, mercimek ve kabak çekirdeği yer alıyor. Örneğin, 85 gram çiğ istiridye 32 mg çinko içeriyor.

Çinko takviyeleri genellikle güvenli olsa da bazı kişilerde koku alma duyusunda kayıp, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, ishal veya kusma gibi yan etkiler görülebilir.

Mayo Clinic, yetişkinlerin doktorları aksi önermedikçe günde 40 mg’dan fazla çinko almamaları gerektiğini vurguluyor.

Klinik diyetisyenler, çinko takviyesinin soğuk algınlığının ilk belirtilerinde kullanılmasını öneriyor ve emilimi artırmak için protein açısından zengin yiyecekler veya C vitamini ile birlikte alınmasını tavsiye ediyor. Süt ürünleri veya yüksek lifli yiyeceklerle birlikte almaktan kaçınmak ise daha etkili sonuç sağlıyor.

