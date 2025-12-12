İnternet Üzerinden Kendisiyle Konuşmak İçin Binlerce Lira Harcayan Erkekler Sayesinde Zengin Olan Model
İnternet üzerinden tanıştığı erkeklerin sırf onunla konuşabilmek için binlerce lira harcadığını söyleyen bir model, sosyal medyada oluşan hayran kitlesi sayesinde kısa sürede büyük bir gelir kapısı oluşturdu. Kimi hayranları sadece sohbet etmek isterken, kimileri özel senaryolar için ciddi ücretler ödemekten çekinmiyor. April, gelen taleplerin zaman zaman sınırları zorlasa da neyi kabul edip etmeyeceğine kendisinin karar verdiğini ve bu sayede hem geçimini sağladığını hem de lüks bir yaşam kurduğunu anlatıyor.
İki çocuk annesi April, sosyal medyada edindiği hayran kitlesi sayesinde ayda 75 bin sterline kadar gelir elde ediyor.
April’ın anlattıklarına göre kimi takipçiler yalnızca kısa bir sohbet ya da fotoğrafla yetinirken, kimileri çok daha detaylı senaryolar için yüksek ücretler ödüyor.
April’ın anlattığına göre son dönemde bir hayranı, sadece onun “güzel görünmesini” yeterli bulup bir hafta içinde 3 bin sterlini aşan hediyeler göndermiş.
