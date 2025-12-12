onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnternet Üzerinden Kendisiyle Konuşmak İçin Binlerce Lira Harcayan Erkekler Sayesinde Zengin Olan Model

İnternet Üzerinden Kendisiyle Konuşmak İçin Binlerce Lira Harcayan Erkekler Sayesinde Zengin Olan Model

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 11:00

İnternet üzerinden tanıştığı erkeklerin sırf onunla konuşabilmek için binlerce lira harcadığını söyleyen bir model, sosyal medyada oluşan hayran kitlesi sayesinde kısa sürede büyük bir gelir kapısı oluşturdu. Kimi hayranları sadece sohbet etmek isterken, kimileri özel senaryolar için ciddi ücretler ödemekten çekinmiyor. April, gelen taleplerin zaman zaman sınırları zorlasa da neyi kabul edip etmeyeceğine kendisinin karar verdiğini ve bu sayede hem geçimini sağladığını hem de lüks bir yaşam kurduğunu anlatıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/376...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki çocuk annesi April, sosyal medyada edindiği hayran kitlesi sayesinde ayda 75 bin sterline kadar gelir elde ediyor.

İki çocuk annesi April, sosyal medyada edindiği hayran kitlesi sayesinde ayda 75 bin sterline kadar gelir elde ediyor.

220 bin takipçili Instagram hesabı ve içerik platformlarında ürettiği videolar sayesinde “fantazi gerçekleştirme” taleplerine yanıt verdiğini söyleyen model, bazı hayranlarının kendisini “tanrıça” olarak gördüğünü belirtti.

April’ın anlattıklarına göre kimi takipçiler yalnızca kısa bir sohbet ya da fotoğrafla yetinirken, kimileri çok daha detaylı senaryolar için yüksek ücretler ödüyor.

April’ın anlattıklarına göre kimi takipçiler yalnızca kısa bir sohbet ya da fotoğrafla yetinirken, kimileri çok daha detaylı senaryolar için yüksek ücretler ödüyor.

İlk videonun 750 sterline çekildiğini söyleyen April, zamanla fiyatların arttığını ve talebin sürdüğünü belirtiyor. Model, “Ne istedikleri, ne kadar süreceği ve ne ödemeye hazır olduklarına göre fiyat belirliyorum. Bazıları sadece konuşmak istiyor, yüz yüze görüntülü sohbet için bile bin sterlin ödeyen oldu” diyor.

April’ın anlattığına göre son dönemde bir hayranı, sadece onun “güzel görünmesini” yeterli bulup bir hafta içinde 3 bin sterlini aşan hediyeler göndermiş.

April’ın anlattığına göre son dönemde bir hayranı, sadece onun “güzel görünmesini” yeterli bulup bir hafta içinde 3 bin sterlini aşan hediyeler göndermiş.

Model, büyük meblağların cazip olmasına rağmen net bir sınırı olduğunu da söylüyor. “Bazı talepleri kesinlikle kabul etmiyorum. Fiyattan bağımsız, rahatsız edici tekliflere kapım kapalı” diye konuşuyor.

April, bu gelir kapısının özellikle maddi zorluk yaşadığı dönemde hayatını ciddi şekilde kolaylaştırdığını da ekliyor. “O zamanlar aylık 1.200 sterlinlik kiramı ödemekte zorlanıyordum. Bu iş hem eğlenceli geldi hem de nefes almamı sağladı” diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

mastürbasyon için satın alıyorlardır görüntülerini 🤣