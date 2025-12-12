Avuç İçi Boyutunda Yeni Nesil Yapay Zeka Bilgisayarı Tanıtıldı

Bu donanım konfigürasyonu, agresif kuantizasyon teknikleriyle birlikte, büyük dil modellerini sorunsuz çalıştırma kapasitesi sağlıyor. Tiiny AI, cihazın tamamen internetsiz ve izole ortamlarda da çalışabileceğini; GPT-OSS, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral ve Phi gibi açık kaynaklı model ve çerçevelerin tek tıkla kurulabileceği bir ekosistem sunduğunu aktarıyor.

Cihazın yerel modelleri çalıştırabilme yeteneği, iki temel teknolojiye dayanıyor:

TurboSparse: Nöron seviyesinde seyrekleştirilmiş aktivasyon yöntemiyle performansı artırırken model yeteneklerinden ödün vermiyor.

PowerInfer: CPU ve NPU arasında iş yükünü dinamik olarak paylaştıran açık kaynaklı bir heterojen çıkarım motoru olarak, ağır yapay zekâ görevlerinde optimizasyon sağlıyor.

Pocket Lab, yaklaşık 30 W TDP değeri ile çalışıyor ve tipik kullanımda sistem güç tüketimi yaklaşık 65 W seviyesinde. Şirket, cihazın pazara çıkış tarihi ve satış fiyatına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. Bu bilgiler CES 2026’daki resmi tanıtımda açıklanacak.