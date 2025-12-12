Avuç İçi Boyutunda Yeni Nesil Yapay Zeka Bilgisayarı Tanıtıldı
Tiiny AI, yapay zeka donanımında taşınabilirliği ön plana çıkaran yeni cihazı Pocket Lab’i tanıttı. Avuç içi boyutundaki bu kompakt model, büyük dil modellerini yerelde çalıştırabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Şirket, yüksek maliyetli sunuculara ihtiyaç duymadan güçlü yapay zeka işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini hedefleyen cihazın CES 2026’da teknoloji dünyasına sunulacağını açıkladı. Pocket Lab, performans ve mobiliteyi bir araya getiren yapısıyla profesyonel kullanıma yönelik yeni bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Tiiny AI, avuç içi büyüklüğünde bir cihazla 120 milyar parametreli büyük dil modellerini tamamen yerel olarak çalıştırabilen ultra kompakt bir yapay zeka sistemini duyurdu.
Pocket Lab’in önemli teknik özellikleri arasında 80 GB LPDDR5X bellek ve 1 TB SSD depolama yer alıyor.
