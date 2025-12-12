onedio
Avuç İçi Boyutunda Yeni Nesil Yapay Zeka Bilgisayarı Tanıtıldı

Avuç İçi Boyutunda Yeni Nesil Yapay Zeka Bilgisayarı Tanıtıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 08:57

Tiiny AI, yapay zeka donanımında taşınabilirliği ön plana çıkaran yeni cihazı Pocket Lab’i tanıttı. Avuç içi boyutundaki bu kompakt model, büyük dil modellerini yerelde çalıştırabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Şirket, yüksek maliyetli sunuculara ihtiyaç duymadan güçlü yapay zeka işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini hedefleyen cihazın CES 2026’da teknoloji dünyasına sunulacağını açıkladı. Pocket Lab, performans ve mobiliteyi bir araya getiren yapısıyla profesyonel kullanıma yönelik yeni bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://wccftech.com/meet-the-worlds-...
Tiiny AI, avuç içi büyüklüğünde bir cihazla 120 milyar parametreli büyük dil modellerini tamamen yerel olarak çalıştırabilen ultra kompakt bir yapay zeka sistemini duyurdu.

Tiiny AI, avuç içi büyüklüğünde bir cihazla 120 milyar parametreli büyük dil modellerini tamamen yerel olarak çalıştırabilen ultra kompakt bir yapay zeka sistemini duyurdu.

Pocket Lab adı verilen ürün CES 2026 etkinliğinde tanıtılacak.

Tiiny AI Pocket Lab, yalnızca 14,2 X 8 X 2,53 cm boyutlarında ve yaklaşık 300 gram ağırlığında.

Ne sunuyor?

Pocket Lab’in içinde ARMv9.2 mimarili 12 çekirdekli bir işlemci ve buna eşlik eden, yapay zeka yükleri için optimize edilmiş heterojen bir yapı bulunuyor. Yani SoC tarafı CPU işini yaparken ayrık dNPU da ağır LLM operasyonlarını hızlandırıyor.

Pocket Lab'in önemli teknik özellikleri arasında 80 GB LPDDR5X bellek ve 1 TB SSD depolama yer alıyor.

Pocket Lab’in önemli teknik özellikleri arasında 80 GB LPDDR5X bellek ve 1 TB SSD depolama yer alıyor.

Bu donanım konfigürasyonu, agresif kuantizasyon teknikleriyle birlikte, büyük dil modellerini sorunsuz çalıştırma kapasitesi sağlıyor. Tiiny AI, cihazın tamamen internetsiz ve izole ortamlarda da çalışabileceğini; GPT-OSS, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral ve Phi gibi açık kaynaklı model ve çerçevelerin tek tıkla kurulabileceği bir ekosistem sunduğunu aktarıyor.

Cihazın yerel modelleri çalıştırabilme yeteneği, iki temel teknolojiye dayanıyor:

  • TurboSparse: Nöron seviyesinde seyrekleştirilmiş aktivasyon yöntemiyle performansı artırırken model yeteneklerinden ödün vermiyor.

  • PowerInfer: CPU ve NPU arasında iş yükünü dinamik olarak paylaştıran açık kaynaklı bir heterojen çıkarım motoru olarak, ağır yapay zekâ görevlerinde optimizasyon sağlıyor.

Pocket Lab, yaklaşık 30 W TDP değeri ile çalışıyor ve tipik kullanımda sistem güç tüketimi yaklaşık 65 W seviyesinde. Şirket, cihazın pazara çıkış tarihi ve satış fiyatına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. Bu bilgiler CES 2026’daki resmi tanıtımda açıklanacak.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
