Beyinden Bilgisayara Veri Akışını Değiştiren Ultra İnce Çip Tanıtıldı

12.12.2025 - 08:38

Mühendislik ve sinirbilimin kesiştiği noktada geliştirilen yeni bir teknoloji, beyin–bilgisayar arayüzlerinde yepyeni bir dönem başlatıyor. ABD’de bir araya gelen araştırmacılar, saç telinden bile ince yapısıyla dikkat çeken ve sinirsel sinyalleri olağanüstü hızlarla aktarabilen bir çip tanıttı.

Mühendislik hassasiyeti ve sinirbilim bilgisini birleştiren araştırmacılar, veri aktarımını hızlandıran devrim niteliğinde bir arayüz geliştirdi.

Columbia, Stanford ve Pennsylvania üniversiteleri ile NewYork-Presbyterian Hastanesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Biyolojik Kortikal Arayüz Platformu” (BISC), beyin ile bilgisayar arasında daha önce mümkün olmayan bir iletişim sağlıyor.

Sistemin kalbinde, sadece 50 mikrometre kalınlığında bir elektronik çip yer alıyor. Minimal cerrahi müdahale ile beyin yüzeyine yerleştirilebilen çip, 65.536 elektriksel temas noktası sayesinde sinirsel sinyalleri yüksek hassasiyetle kaydediyor ve saniyede 100 megabit hızla kablosuz olarak bilgisayara aktarabiliyor.

Tüm elektronik bileşenlerin tek bir çip üzerinde toplanması, geleneksel beyin arayüzlerindeki büyük kutular ve karmaşık kablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Bu tasarım, boyutu küçültmenin yanı sıra çalışma verimliliğini artırıyor ve cerrahi riskleri azaltıyor.

Tıbbi açıdan sistem, epilepsi gibi ilaca dirençli nörolojik rahatsızlıkların yönetiminde yeni imkanlar sunuyor. Felç veya inme geçiren hastalarda kaybolan motor ve konuşma işlevlerinin geri kazanılmasına yardımcı olabileceği gibi bazı görsel işlevleri iyileştirme potansiyeli de taşıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden alınan fon sayesinde sistem, epilepsi tedavisinde denenmeye başladı. Ayrıca araştırmacılar, teknolojiyi klinik ortama taşımak için “Campto Neurotech” adında bir girişim kurdu.

