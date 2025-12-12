Beyinden Bilgisayara Veri Akışını Değiştiren Ultra İnce Çip Tanıtıldı
Mühendislik ve sinirbilimin kesiştiği noktada geliştirilen yeni bir teknoloji, beyin–bilgisayar arayüzlerinde yepyeni bir dönem başlatıyor. ABD’de bir araya gelen araştırmacılar, saç telinden bile ince yapısıyla dikkat çeken ve sinirsel sinyalleri olağanüstü hızlarla aktarabilen bir çip tanıttı.
Mühendislik hassasiyeti ve sinirbilim bilgisini birleştiren araştırmacılar, veri aktarımını hızlandıran devrim niteliğinde bir arayüz geliştirdi.
Tüm elektronik bileşenlerin tek bir çip üzerinde toplanması, geleneksel beyin arayüzlerindeki büyük kutular ve karmaşık kablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
