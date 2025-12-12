Beyinden Bilgisayara Veri Akışını Değiştiren Ultra İnce Çip Tanıtıldı

Columbia, Stanford ve Pennsylvania üniversiteleri ile NewYork-Presbyterian Hastanesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Biyolojik Kortikal Arayüz Platformu” (BISC), beyin ile bilgisayar arasında daha önce mümkün olmayan bir iletişim sağlıyor.

Sistemin kalbinde, sadece 50 mikrometre kalınlığında bir elektronik çip yer alıyor. Minimal cerrahi müdahale ile beyin yüzeyine yerleştirilebilen çip, 65.536 elektriksel temas noktası sayesinde sinirsel sinyalleri yüksek hassasiyetle kaydediyor ve saniyede 100 megabit hızla kablosuz olarak bilgisayara aktarabiliyor.