İş Stresi Yüzünden Kalp Krizi Geçiren Kadın 7 Dakika Sonra Hayata Döndürüldü

Doktorlar, yapısal kalp bozukluğunun er ya da geç ciddi bir probleme yol açacağını ancak stresin bu süreci hızlandırdığını belirtti.

Courtney ise yaşadıklarını bir uyarı olarak gördüğünü söylüyor:

“Babam orada olmasaydı bugün hayatta değildim. En ufak belirtiyi bile hafife almayın. ‘Ben gencim, fitim, bir şey olmaz’ demeyin.”

Genç kadının işten uzak kaldığı süreçte yaşam masraflarını karşılayabilmesi için partneri Ellie Powers tarafından bir yardım kampanyası da başlatıldı. Yardımda bulunmak isteyenler, oluşturulan destek sayfası üzerinden katkı sağlayabiliyor.