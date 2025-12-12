onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İş Stresi Yüzünden Kalp Krizi Geçiren Kadın 7 Dakika Sonra Hayata Döndürüldü

İş Stresi Yüzünden Kalp Krizi Geçiren Kadın 7 Dakika Sonra Hayata Döndürüldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 14:29

Ailesiyle sakin bir pazar günü geçirirken aniden yere yığılan 22 yaşındaki Courtney Stocks, iş stresinin tetiklediği kalp krizi nedeniyle kalbi tam yedi dakika boyunca duran genç bir kadın olarak ülke gündemine oturdu. Hiçbir sağlık sorunu olmayan Courtney, babasının saniyeler içinde müdahale etmesi sayesinde hayata geri döndü.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22 yaşındaki genç kadın, iş stresine bağlı kalp krizi geçirip tam yedi dakika boyunca hayata veda ettikten sonra babası tarafından yeniden hayata döndürüldü.

22 yaşındaki genç kadın, iş stresine bağlı kalp krizi geçirip tam yedi dakika boyunca hayata veda ettikten sonra babası tarafından yeniden hayata döndürüldü.

Sağlıklı ve dinç bir yaşam süren Courtney Stocks, 16 Kasım Pazar günü ailesi ziyarete geldiğinde arka bahçede aniden yere yığıldı. O sırada telefonda olan babası Chris Watchorn, kızının düştüğünü fark eder etmez koşup CPR uygulamaya başladı. Paramedikler gelene kadar Courtney’nin kalbi yedi dakika boyunca durdu.

Royal Derby Hospital’da yoğun bakıma alınan Courtney, üç günün ardından kendisini bu noktaya getiren asıl nedeni öğrendi.

Royal Derby Hospital’da yoğun bakıma alınan Courtney, üç günün ardından kendisini bu noktaya getiren asıl nedeni öğrendi.

Doğuştan gelen mitral annular disjunction (MAD) isimli kalp anomolisi. Haftalardır yaşadığı çarpıntı ve baş dönmesini stres ya da anksiyete sanan Courtney, bu belirtilerin aslında yaklaşan kalp krizinin habercisi olduğunu fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti.

Genç kadın, son dönemdeki yoğun iş temposunun bu krizi tetiklediğini söylüyor.

Genç kadın, son dönemdeki yoğun iş temposunun bu krizi tetiklediğini söylüyor.

Sağlıklı beslenen, içki-sigara kullanmayan ve her gün 10 bin adım atan Courtney, “Hayatımın en stresli dönemiydi, meğer vücudum alarma geçmiş ama ben duymamışım” diyor.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kardiyoloji servisine alınan Courtney’ye, olası tekrar kalp durmalarına karşı implant edilebilir defibrilatör takıldı.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kardiyoloji servisine alınan Courtney’ye, olası tekrar kalp durmalarına karşı implant edilebilir defibrilatör takıldı.

Doktorlar, yapısal kalp bozukluğunun er ya da geç ciddi bir probleme yol açacağını ancak stresin bu süreci hızlandırdığını belirtti.

Courtney ise yaşadıklarını bir uyarı olarak gördüğünü söylüyor:

“Babam orada olmasaydı bugün hayatta değildim. En ufak belirtiyi bile hafife almayın. ‘Ben gencim, fitim, bir şey olmaz’ demeyin.”

Genç kadının işten uzak kaldığı süreçte yaşam masraflarını karşılayabilmesi için partneri Ellie Powers tarafından bir yardım kampanyası da başlatıldı. Yardımda bulunmak isteyenler, oluşturulan destek sayfası üzerinden katkı sağlayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın