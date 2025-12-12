İş Stresi Yüzünden Kalp Krizi Geçiren Kadın 7 Dakika Sonra Hayata Döndürüldü
Ailesiyle sakin bir pazar günü geçirirken aniden yere yığılan 22 yaşındaki Courtney Stocks, iş stresinin tetiklediği kalp krizi nedeniyle kalbi tam yedi dakika boyunca duran genç bir kadın olarak ülke gündemine oturdu. Hiçbir sağlık sorunu olmayan Courtney, babasının saniyeler içinde müdahale etmesi sayesinde hayata geri döndü.
22 yaşındaki genç kadın, iş stresine bağlı kalp krizi geçirip tam yedi dakika boyunca hayata veda ettikten sonra babası tarafından yeniden hayata döndürüldü.
Royal Derby Hospital’da yoğun bakıma alınan Courtney, üç günün ardından kendisini bu noktaya getiren asıl nedeni öğrendi.
Genç kadın, son dönemdeki yoğun iş temposunun bu krizi tetiklediğini söylüyor.
Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kardiyoloji servisine alınan Courtney’ye, olası tekrar kalp durmalarına karşı implant edilebilir defibrilatör takıldı.
