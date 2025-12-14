Mars’ta Zaman Daha Hızlı Akıyor: Bilim İnsanları Einstein’ı Bir Kez Daha Doğruladı
Kaynak: https://www.nist.gov/news-events/news...
Bilim insanlarının Mars üzerine yaptığı son hesaplamalar, zamanın bu gezegende Dünya’ya kıyasla daha hızlı aktığını ortaya koydu. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu fark, özellikle gelecekte planlanan insanlı Mars görevleri ve gezegenler arası iletişim sistemleri açısından kritik sonuçlar doğuruyor. Uzmanlara göre bu bulgu, uzayda zamanın nasıl ölçüleceğine dair yerleşik yaklaşımların yeniden ele alınmasını gerektirebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Albert Einstein’ın bir asır önce ortaya koyduğu Genel Görelilik Teorisi, Mars’ta yapılan yeni hesaplamalarla bir kez daha doğrulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman neden farklı akıyor?
Mars’ta zamanın hızlanmasının temel nedenleri şöyle özetleniyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın