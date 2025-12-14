onedio
Mars’ta Zaman Daha Hızlı Akıyor: Bilim İnsanları Einstein’ı Bir Kez Daha Doğruladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 09:32

Bilim insanlarının Mars üzerine yaptığı son hesaplamalar, zamanın bu gezegende Dünya’ya kıyasla daha hızlı aktığını ortaya koydu. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu fark, özellikle gelecekte planlanan insanlı Mars görevleri ve gezegenler arası iletişim sistemleri açısından kritik sonuçlar doğuruyor. Uzmanlara göre bu bulgu, uzayda zamanın nasıl ölçüleceğine dair yerleşik yaklaşımların yeniden ele alınmasını gerektirebilir.

Kaynak: https://www.nist.gov/news-events/news...
Albert Einstein’ın bir asır önce ortaya koyduğu Genel Görelilik Teorisi, Mars’ta yapılan yeni hesaplamalarla bir kez daha doğrulandı.

Bilim insanları, Mars’ta zamanın Dünya’ya kıyasla daha hızlı aktığını ortaya koydu. Ölçümlere göre bu fark, her 24 saatte ortalama 477 mikrosaniyeye ulaşıyor.

Her ne kadar bu süre günlük yaşamda hissedilemeyecek kadar küçük olsa da, uzay görevleri ve gezegenler arası iletişim açısından kritik bir öneme sahip. Özellikle insanlı Mars görevlerinin planlandığı bir dönemde, zaman senkronizasyonundaki en ufak sapmalar bile ciddi teknik sorunlara yol açabiliyor.

Zaman neden farklı akıyor?

Einstein’ın teorisine göre zamanın akış hızı, bulunduğu ortamın kütle çekim gücüne bağlı. Kütle çekimi arttıkça zaman yavaşlıyor, azaldıkça hızlanıyor. Dünya’nın kütle çekimi Mars’a kıyasla oldukça güçlü olduğu için, Mars’taki saatler doğal olarak daha hızlı çalışıyor. Bu etki, Ay’daki zaman farkından bile daha belirgin.

Mars’ta zamanın hızlanmasının temel nedenleri şöyle özetleniyor:

  • Daha zayıf kütle çekimi: Mars’ın yüzey kütle çekimi, Dünya’nın yaklaşık beşte biri seviyesinde. Bu durum zamanın daha hızlı akmasına yol açıyor.

  • Yörüngesel hareket: Gezegenlerin uzaydaki hareketleri de zaman üzerinde etkili. Mars’ın yörünge hızı Dünya’dan daha yavaş olsa da, düşük kütle çekimi bu etkiyi büyük ölçüde dengeliyor.

Gezegenler arası iletişim için yeni bir eşik

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden (NIST) fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla, hesaplamalarında Mars’ın eliptik yörüngesini ve Dünya ile Ay’ın kütle çekim etkilerini de dikkate aldı. Analizler, Mars’taki zaman farkının sabit olmadığını gösteriyor. Mars yılı boyunca bu fark günlük olarak 226 mikrosaniyeye kadar değişebiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen verilerin gelecekte Güneş Sistemi genelinde ortak bir zaman standardı oluşturulmasına ve gezegenler arası iletişim altyapısının sağlıklı biçimde kurulmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Ancak zaman farkındaki bu dalgalanmaların, son derece hassas senkronizasyon gerektiren sistemler için önemli bir zorluk oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
