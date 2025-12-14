Mars’ta Zaman Daha Hızlı Akıyor: Bilim İnsanları Einstein’ı Bir Kez Daha Doğruladı

Daha zayıf kütle çekimi: Mars’ın yüzey kütle çekimi, Dünya’nın yaklaşık beşte biri seviyesinde. Bu durum zamanın daha hızlı akmasına yol açıyor.

Yörüngesel hareket: Gezegenlerin uzaydaki hareketleri de zaman üzerinde etkili. Mars’ın yörünge hızı Dünya’dan daha yavaş olsa da, düşük kütle çekimi bu etkiyi büyük ölçüde dengeliyor.

Gezegenler arası iletişim için yeni bir eşik

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden (NIST) fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla, hesaplamalarında Mars’ın eliptik yörüngesini ve Dünya ile Ay’ın kütle çekim etkilerini de dikkate aldı. Analizler, Mars’taki zaman farkının sabit olmadığını gösteriyor. Mars yılı boyunca bu fark günlük olarak 226 mikrosaniyeye kadar değişebiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen verilerin gelecekte Güneş Sistemi genelinde ortak bir zaman standardı oluşturulmasına ve gezegenler arası iletişim altyapısının sağlıklı biçimde kurulmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Ancak zaman farkındaki bu dalgalanmaların, son derece hassas senkronizasyon gerektiren sistemler için önemli bir zorluk oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.