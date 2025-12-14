onedio
Dünyadaki Tahmini Kedi Sayısı Açıklandı: Sayıları Düşündüğümüzden Fazla!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 08:57

Sizler de takdir edersiniz ki kediler, dünyanın hemen her noktasında insan yaşamının bir parçası haline geldi. Ancak küresel ölçekte kaç kedinin yaşadığına dair net bir veri bulunmuyor. Bilim insanları, resmi kayıtlar ve saha verilerinden yola çıkarak yaptıkları analizlerle kedi nüfusuna ilişkin dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Ortaya çıkan tablo özellikle sokak kedilerinin sayısının sanılandan çok daha fazla olabileceğine işaret ediyor.

Dünyadaki kedi sayısını net bir rakamla söylemek mümkün değil.

Evcil hayvan kayıtları her ülkede düzenli tutulmuyor, sokak kedileri ise tamamen belirsiz. Bu yüzden bilim insanları ancak istatistiksel tahminlerle tabloyu netleştirmeye çalışıyor.

Son analizlere göre küresel kedi nüfusu sanılandan çok daha yüksek.

Uzmanlar, dünyada 600 milyon ile 1 milyar arasında kedi yaşadığını öngörüyor. Bu rakama hem evlerde yaşayan kediler hem de sokak ve yarı-yabani kediler dahil.

Tahminlere göre kedilerin yaklaşık yarısı sokaklarda ya da insanlarla sınırlı temas halinde yaşıyor.

Sahipli kedi sayısı ise dünya genelinde 370 milyonun üzerinde. En fazla evcil kediye sahip ülkeler arasında ABD, Çin, Rusya, Brezilya, Almanya ve Fransa öne çıkıyor.

Kıtalar bazında bakıldığında en yoğun kedi nüfusu Asya’da bulunuyor. Özellikle Çin’de, büyük şehirlerde köpek sahiplenmenin zorlaşması kedileri daha cazip hâle getiriyor. Avrupa’da ise tablo net: Her dört evden birinde en az bir kedi var.

Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz.

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

