Dünyadaki Tahmini Kedi Sayısı Açıklandı: Sayıları Düşündüğümüzden Fazla!
Sizler de takdir edersiniz ki kediler, dünyanın hemen her noktasında insan yaşamının bir parçası haline geldi. Ancak küresel ölçekte kaç kedinin yaşadığına dair net bir veri bulunmuyor. Bilim insanları, resmi kayıtlar ve saha verilerinden yola çıkarak yaptıkları analizlerle kedi nüfusuna ilişkin dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Ortaya çıkan tablo özellikle sokak kedilerinin sayısının sanılandan çok daha fazla olabileceğine işaret ediyor.
Dünyadaki kedi sayısını net bir rakamla söylemek mümkün değil.
Son analizlere göre küresel kedi nüfusu sanılandan çok daha yüksek.
Tahminlere göre kedilerin yaklaşık yarısı sokaklarda ya da insanlarla sınırlı temas halinde yaşıyor.
