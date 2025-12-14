onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlardan Banyoya Bir Avuç Karbonat Ekleyin Tavsiyesi: Cilde Büyük Etkileri Var

Uzmanlardan Banyoya Bir Avuç Karbonat Ekleyin Tavsiyesi: Cilde Büyük Etkileri Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 11:02

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan karbonatlı banyo önerileri bu kez uzman görüşleriyle yeniden gündeme geldi. Dermatoloji alanındaki kaynaklara göre ılık suya az miktarda karbonat eklenerek yapılan banyo bazı cilt sorunlarında rahatlatıcı etki sağlayabiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karbonat, yıllardır ev temizliğinden kişisel bakıma kadar pek çok alanda kullanılan doğal bir bileşen.

Karbonat, yıllardır ev temizliğinden kişisel bakıma kadar pek çok alanda kullanılan doğal bir bileşen.

Son dönemde özellikle karbonatlı banyonun egzama ve mantar gibi cilt sorunlarına iyi geldiğine dair paylaşımlar dikkat çekiyor. Peki bu iddiaların bilimsel dayanağı var mı?

Egzama Şikayetlerinde Destekleyici Etki

Egzama Şikayetlerinde Destekleyici Etki

Egzama kaşıntı, kızarıklık ve cilt kuruluğuyla seyreden kronik bir deri rahatsızlığı olarak biliniyor. Dermatoloji alanında güvenilir kaynaklar, ılık suya az miktarda karbonat eklenerek yapılan banyonun bazı kişilerde kaşıntıyı yatıştırıcı etki gösterebileceğini belirtiyor.

Uluslararası dermatoloji kuruluşlarına göre karbonatlı banyo, egzamanın kendisini tedavi etmese de geçici rahatlama sağlamaya yardımcı bir destek yöntemi olarak değerlendiriliyor. Özellikle banyo sonrasında cildin nazikçe kurulanması ve nemlendirici kullanılması öneriliyor.

Mantar Oluşumuna Karşı Ne Kadar Etkili?

Mantar Oluşumuna Karşı Ne Kadar Etkili?

Bilimsel çalışmalarda sodyum bikarbonatın bazı mantar ve maya türlerinin çoğalmasını laboratuvar ortamında baskılayabildiği görülüyor. Ancak bu veriler, karbonatlı banyonun tek başına mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırdığı anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların tıbbi tedavinin yerine geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Nasıl Uygulanıyor?

Genel olarak önerilen yöntem şu şekilde:

  • Küvete ılık su dolduruluyor

  • Yaklaşık çeyrek bardak karbonat ekleniyor

  • 10–15 dakika suda kalındıktan sonra cilt ovalanmadan kurulanıyor

  • Ardından nemlendirici uygulanıyor

Bu uygulama, rahatlatıcı ve destekleyici bir bakım rutini olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın