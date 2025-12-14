Uzmanlardan Banyoya Bir Avuç Karbonat Ekleyin Tavsiyesi: Cilde Büyük Etkileri Var

Bilimsel çalışmalarda sodyum bikarbonatın bazı mantar ve maya türlerinin çoğalmasını laboratuvar ortamında baskılayabildiği görülüyor. Ancak bu veriler, karbonatlı banyonun tek başına mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırdığı anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların tıbbi tedavinin yerine geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Nasıl Uygulanıyor?

Genel olarak önerilen yöntem şu şekilde:

Küvete ılık su dolduruluyor

Yaklaşık çeyrek bardak karbonat ekleniyor

10–15 dakika suda kalındıktan sonra cilt ovalanmadan kurulanıyor

Ardından nemlendirici uygulanıyor

Bu uygulama, rahatlatıcı ve destekleyici bir bakım rutini olarak görülüyor.