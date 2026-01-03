onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir’den Kulis Bilgisi: Boran İşleri Kızıştıracak!

Uzak Şehir’den Kulis Bilgisi: Boran İşleri Kızıştıracak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 23:54

Uzak Şehir ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta pazartesi günleri diziseverleri ekran başına kilitlemeyi başaran dizide sezon başında beklenmedik bir gelişme olmuştu. Öldü diye bilinen Boran karakteri birden geri dönmüş, işler karışmıştı. Seyirciler her gün X’te konuya başlık açıyor ve Boran’ın ne zaman diziden ayrılacağını merak ediyor. Birsen Altuntaş da soruları yanıtladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boran karakterinin geri dönüşüyle dizideki gerilim arttı.

Boran karakterinin geri dönüşüyle dizideki gerilim arttı.

Dizi sürükleyici hikayesiyle reyting rekorları kırmayı başarıyor. Ancak seyirciler Alya ve Cihan karakterlerinin aşkını izlemek istiyor. Bu sebeple Boran’ın ne zaman hikayeden ayrılacağı merak ediliyor. Bir X kullanıcısı da Birsen Altuntaş’a Boran’ın ne zaman ayrılacağını sordu.

Birsen Altuntaş ise ayrılığıyla ilgili net bir bilgi olmadığını dile getirdi.

Birsen Altuntaş ise ayrılığıyla ilgili net bir bilgi olmadığını dile getirdi.
twitter.com

Ancak dikkat çeken ise ayrılığı değil Alya’ya kumpas kuracağı oldu. Boran’ın Alya’ya ne yapacağı nabızları yükseltti. Birsen Altuntaş’ın cevabı kısa sürede Uzak Şehir izleyicileri tarafından ilgi gördü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın