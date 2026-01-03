Uzak Şehir’den Kulis Bilgisi: Boran İşleri Kızıştıracak!

Uzak Şehir ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta pazartesi günleri diziseverleri ekran başına kilitlemeyi başaran dizide sezon başında beklenmedik bir gelişme olmuştu. Öldü diye bilinen Boran karakteri birden geri dönmüş, işler karışmıştı. Seyirciler her gün X’te konuya başlık açıyor ve Boran’ın ne zaman diziden ayrılacağını merak ediyor. Birsen Altuntaş da soruları yanıtladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş