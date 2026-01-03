Doğumdan Sonra Ara Vermişti: Pınar Deniz Setlere Geri Dönüşüyle İlgili Açıklama Yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Pınar Deniz, setlere dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncu, yer aldığı projelerdeki başarısıyla adını hafızalarımıza kazımış, ekranlarda hep görmek istediğimiz oyunculardan biri haline gelmişti. Yetenekli oyuncunun hayranları dört gözle setlere dönmesini beklerken müjdeli haber geldi. Pınar Deniz, yakında yeni projelerle dönüş yapacağını dile getirdi.

Kaynak: Magazin Reels