onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğumdan Sonra Ara Vermişti: Pınar Deniz Setlere Geri Dönüşüyle İlgili Açıklama Yaptı

Doğumdan Sonra Ara Vermişti: Pınar Deniz Setlere Geri Dönüşüyle İlgili Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 21:52

Bir süredir ekranlardan uzak olan Pınar Deniz, setlere dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncu, yer aldığı projelerdeki başarısıyla adını hafızalarımıza kazımış, ekranlarda hep görmek istediğimiz oyunculardan biri haline gelmişti. Yetenekli oyuncunun hayranları dört gözle setlere dönmesini beklerken müjdeli haber geldi. Pınar Deniz, yakında yeni projelerle dönüş yapacağını dile getirdi.

Kaynak: Magazin Reels

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Pınar Deniz’in açıklaması 👇

Güzel oyuncu doğum yapmasıyla birlikte projelere ara vermişti.

Güzel oyuncu doğum yapmasıyla birlikte projelere ara vermişti.

Oğlu Fiko’nun 1 yaşına gelmesini bekleyen oyuncu, sete dönmek için hazırlık sürecinde olduğunu dile getirdi. Kendisini son olarak Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde izlemiştik. Yargı’daki performansı hala sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Bakalım geri dönüşü hangi projeyle yapacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın