Karagül ve Taşacak Bu Deniz Üzerinden Eski ve Yeni Dizilerde Olayların Ortaya Çıkış Hızı Kıyaslandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 18:23

Eskiye nazaran artık daha sabırsız olduğumuz konular olabiliyor. Bu durumu özellikle dizilerde fark ediyor olabilirsiniz. Kıyaslayacak olursak artık odak süremiz daha kısa. Ek olarak da dizilerdeki olayların ortaya çıkması için yeni bölümleri beklemek, sabretmek istemiyoruz. Bir X kullanıcısı da bu durumu Karagül ve Taşacak Bu Deniz üzerinden örneklendirdi. Etkileşimlerin de odağı oldu. Gelin detaylara geçelim!

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz son zamanların favorisi.

İlgiyle takip edilen ve reytinglerde rekor kıran dizide Eleni karakterinin Esme ve Adil’in öldü diye bildikleri kızı olması ve çevresinde yaşanan olaylar işleniyor. Esme, Eleni’nin kızı olduğunu 10. bölümde öğrendi. Adil ise henüz bilmiyor. Diziyi takip eden izleyicilerin ise olayın uzamasına tahammülü yok. Her hafta X’te gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için başlıklar açılıyor, dizi gündeme taşınıyor.

Ancak eskiden böyle miydi?

Dizilerde bir olayın ortaya çıkması için 10 bölüm değil, bazen 20, bazen 30 bölüm beklerdik. Detaylar ince ince işlenir, seyirci olarak bizler de merakla takip ederdik. Bir dönemlerin efsanesi Karagül’de de Ebru, Baran’ın kendi oğlu olduğunu dile kolay tam 90. bölümde öğrenmişti.

X kullanıcısı da şaşkınlığını bu şekilde dile getirdi 👇

twitter.com

Diziseverler de yorumlarda buluştu. 👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

