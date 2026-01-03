NOW Dizisi Yeraltı’ndan Yeni Fragman: Uraz Kaygılaroğlu Geri Döndü!

Uraz Kaygılaroğlu’nu en son Show TV’de yayınlanan aksiyon türündeki Üç Kuruş dizisinde izlemiştik. O dönem için epey beğenilen dizi erken bitince seyirciler Uraz Kaygılaroğlu’nu yeniden ekranlarda görmek için gün saymaya başlamıştı.

Deniz Can Aktaş da NOW’da yayınlanan Hudutsuz Sevda ile ekranlardaydı. Hudutsuz Sevda final yapacak mı yapmayacak mı diye merakla beklenirken Deniz Can Aktaş’ın yeni projesi Yeraltı oldu. Dizinin ilk bölümü için seyircilerin beklentisi yüksek.