NOW Dizisi Yeraltı’ndan Yeni Fragman: Uraz Kaygılaroğlu Geri Döndü!
NOW’da başlayacak olan Yeraltı dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizinin ilk bölümü için heyecan yükselmiş durumda. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın başrolleri paylaşacağı dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Şimdiyse Yeraltı’nın ikinci fragmanı geldi. Bozo karakteriyle kadroda yer alan Uraz Kaygılaroğlu fragmandaki performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun birlikte yer alacağı dizi kadrosuyla beklentiyi artırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın