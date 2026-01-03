onedio
NOW Dizisi Yeraltı’ndan Yeni Fragman: Uraz Kaygılaroğlu Geri Döndü!

Elif Sude Yenidoğan
03.01.2026 - 22:54

NOW’da başlayacak olan Yeraltı dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizinin ilk bölümü için heyecan yükselmiş durumda. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın başrolleri paylaşacağı dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Şimdiyse Yeraltı’nın ikinci fragmanı geldi. Bozo karakteriyle kadroda yer alan Uraz Kaygılaroğlu fragmandaki performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte Yeraltı’nın 2. fragmanı 👇

Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun birlikte yer alacağı dizi kadrosuyla beklentiyi artırdı.

Uraz Kaygılaroğlu’nu en son Show TV’de yayınlanan aksiyon türündeki Üç Kuruş dizisinde izlemiştik. O dönem için epey beğenilen dizi erken bitince seyirciler Uraz Kaygılaroğlu’nu yeniden ekranlarda görmek için gün saymaya başlamıştı. 

Deniz Can Aktaş da NOW’da yayınlanan Hudutsuz Sevda ile ekranlardaydı. Hudutsuz Sevda final yapacak mı yapmayacak mı diye merakla beklenirken Deniz Can Aktaş’ın yeni projesi Yeraltı oldu. Dizinin ilk bölümü için seyircilerin beklentisi yüksek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
