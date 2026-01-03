onedio
Rakip Diziler Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Senaristleri Bir Araya Geldi

Rakip Diziler Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in Senaristleri Bir Araya Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 23:33

Sezonun en sevilen iki dizisi şüphesiz Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz. İki dizi de reyting rekorları kırıyor ve haftanın en çok izlenen dizileri listesinde rekabet halinde. Dizisever sosyal medya kullanıcıları hangi dizinin daha iyi olduğunu tartışırken senaristlerden beklenmedik bir hamle geldi. Gelin detaylara geçelim!

Uzak Şehir 2. sezonuyla ekranlarda, Taşacak Bu Deniz ise ilk sezonuyla.

Uzak Şehir 2. sezonuyla ekranlarda, Taşacak Bu Deniz ise ilk sezonuyla.

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir kendi günü olan pazartesinin ve kanalının birincisi. Taşacak Bu Deniz de kendi günü olan cumanın ve TRT 1’in birincisi. İki dizi de özellikle X’te sıkça gündeme geliyor. Haftalık tablolara bakıldığında ucu ucuna reyting sonuçlarıyla birbirlerini geçtikleri görülüyor.

Şimdiyse dizilerin senaristleri bir araya geldi.

Şimdiyse dizilerin senaristleri bir araya geldi.

Uzak Şehir'in yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa ve Taşacak Bu Deniz'in senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in buluştuğu kare sosyal medyada ilgiyle karşılandı, beğenileri topladı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
