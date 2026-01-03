Rakip Diziler Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in Senaristleri Bir Araya Geldi
Sezonun en sevilen iki dizisi şüphesiz Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz. İki dizi de reyting rekorları kırıyor ve haftanın en çok izlenen dizileri listesinde rekabet halinde. Dizisever sosyal medya kullanıcıları hangi dizinin daha iyi olduğunu tartışırken senaristlerden beklenmedik bir hamle geldi. Gelin detaylara geçelim!
Uzak Şehir 2. sezonuyla ekranlarda, Taşacak Bu Deniz ise ilk sezonuyla.
Şimdiyse dizilerin senaristleri bir araya geldi.
