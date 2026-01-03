onedio
Survivor’da Yaşanan Duygusal Anlardan Özetiyle Bile Birinci Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor’da Yaşanan Duygusal Anlardan Özetiyle Bile Birinci Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 20:51

Televizyon dünyasında tempo 3 Ocak Cumartesi günü de düşmedi. Dizilerde dikkat çeken sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu, reyting cephesinde de dizilerin yeni bölümü olmasa da dikkat çeken sıralamalar yaşandı. Gün boyu ekranda olup bitenleri adım adım takip ettik. Kaçıranlar için öne çıkan anları tek bir derlemede topladık. 3 Ocak Cumartesi televizyon ekranlarında neler yaşandığına birlikte bakalım…

Eski ve yeni dizilerde olayların ortaya çıkış hızı kıyaslandı.

Karagül ve Taşacak Bu Deniz üzerinden kıyaslanan konu X’te etkileşimlerin odağı oldu. Artık sabır konusunda tükenmiş olduğumuzu gördük.

Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında yer alıyor.

TRT 1'in Karadeniz dizisindeki Eleni karakteriyle kısa sürede çok sevilen Ava Yaman gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada takipçi sayısı 1 milyonu geçen genç oyuncu, ailesiyle gittiği Rize tatilinde hayranlarıyla bir araya geldi. Soba başında gitarıyla mini konser veren Ava Yaman'ın o anları kısa sürede viral oldu.

Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı.

Arka arkaya ameliyatlar geçiren Settar Tanrıöğen bu süreci atlattıktan aylar sonra ilk kez Ceyda Düvenci'ye konuştu. Settar Tanrıöğen, konuk olduğu Bambaşka Sohbetler programında sette beyin kanaması geçirdiğini 'Kanayan beyinle sete gittim' diyerek açıkladı.

Survivor 2026'nın yeni bölümünde Murat Arkın duygusal anlar yaşadı.

Survivor’da yaşanan bir an, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri duygulandırdı. Yarışma sırasında bir yarışmacının Murat Arkın’a, babası Cüneyt Arkın’ın ismiyle seslenmesi stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yarattı. O anlarda Murat Arkın’ın gözleri dolarken, söz konusu olay sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

2 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümlerinin iptal edildiği 2 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. TV8'de yeni sezonuyla yayınlanan Survivor 2026, son derece iyi reytinglerle sezonu açarken cuma akşamının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle resmen şov yaptı. TRT 1, 2 Ocak Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümünü yayınladı. Fenomen dizi, Total grubunda tekrar bölümüyle bile lider oldu. Survivor ise AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

İbrahim Tatlıses ve Asena, 25 yıl sonra İbo Show'da barıştı.

Bülent Ersoy, Asena'nın 25 yıl boyunca nasıl İbrahim Tatlıses'le görüşmediğini ve yapımcı Polat Yağcı'nın kendisini nasıl ikna ettiğini sorarken yanında oturan Yıldız Tilbe'den şoke eden bir hareket geldi. Yıldız Tilbe, kameralara bakarak '2 katı para aldı' deyip eliyle işaret yaptı. O anlar kurgu ekibi tarafından fark edilmeyip televizyonda yayınlandı.

Alina Boz'un "Doktor Başka Hayatta" dizisinin kadrosundan çıkarılması gündemden düşmüyor.

NOW'ın yeni dizisiyle anlaşan Alina Boz, İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşacağı yeni dizisinden haberi olmadan çıkarılmış ve yerine yönetmen Ketche'nin önerisiyle SılaTürkoğlu gelmişti. Söz konusu süreci mahkemeye taşıyan Alina Boz, yapım şirketinden aldığı tazminatı Darüşşafaka'ya bağışlarken Alina Boz'un yerine yeni başrol olan Sıla Türkoğlu, haftalar sonra sessiziliğini bozdu. Sıla Türkoğlu, Alina Boz hakkında “Anlaşamamışlar. Anlaşamadıktan sonra da bana geldiler. Benimle alakası yok konunun. Alina da sevdiğim beğendiğim bir oyuncu arkadaşım.” dedi.

Survivor'da kaosun fitili daha ilk haftada ateşlendi.

1 Ocak’ta ekrana gelen Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, beklenmedik bir polemiğe sahne oldu. Gönüllüler takımından Ramazan Sarı’nın, Ünlüler ekibinde yer alan milli dövüşçü Seren Ay Çetin’in kazandığı kemerlerle ilgili sözleri gecenin en çok konuşulan anı haline geldi. Tartışmanın ardından boks camiasından pek çok isim, Seren Ay Çetin’e destek mesajları paylaşarak sporcunun yanında durdu.

