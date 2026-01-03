Survivor’da Yaşanan Duygusal Anlardan Özetiyle Bile Birinci Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümlerinin iptal edildiği 2 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. TV8'de yeni sezonuyla yayınlanan Survivor 2026, son derece iyi reytinglerle sezonu açarken cuma akşamının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle resmen şov yaptı. TRT 1, 2 Ocak Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümünü yayınladı. Fenomen dizi, Total grubunda tekrar bölümüyle bile lider oldu. Survivor ise AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.