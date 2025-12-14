onedio
YouTube Türkiye'nin En Çok İzlenen "Genel Kültür" Kanalları Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
14.12.2025 - 18:56

Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken farklı platformların oluşturduğu 2025 listeleri gündem oluyor. Bir yılda en çok neleri izlediğimiz, en çok nelere güldüğümüz, en çok neleri konuştuğumuz sene sonunda hepimizin dikkatini çekiyor! 

İlginizi çeken her konuda bir içerik bulabileceğiniz YouTube'da genel kültür kategorisinde içerik üretenler de bir hayli fazla. Peki Türkiye, genel kültür konusunda en çok kimlere güvenip en çok kimleri izliyor?

Gelin bakalım!

Kaynak: X / YouTube Haber

YouTube Türkiye'de en çok izlenen genel kültür kanalları belli oldu!

YouTube ve reytingler üzerine haberler sunan X hesabı YouTube Haber, 2025 yılının sonuna yaklaşmışken bu yılın 'en'lerini açıklamaya başladı. Tarih, genel kültür, komedi, astroloji yaşam...

YouTube Haber, YouTube Türkiye'nin en çok izlenen genel kültür kanallarını açıkladı. Bu listede Ekim ve Kasım aylarındaki izlenmelere, yeni abonelere ve toplam abonelere yer verildi. Toplam izlenmeleri de açıklanan genel kültür kanalları arasında en popüler olan isimler de böylece belli oldu

Türkiye, genel kültür konusunda Omnibus kanalına yani Tarihçi Emrah Safa Gürkan'a güveniyor.

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ın 'Her şeyle alakalı, her şeye dair olan. Çok amaçlı, geniş kapsamlı' anlamına gelen 'omnibus' ismiyle açtığı YouTube kanalı, Türkiye'nin genel kültür konusunda en çok izlenen kanalı oldu!

Sıralama ise şu şekilde:

  • Omnibus (toplam abone: 452.000)

  • Flu (toplam abone: 965.000)

  • 49W (toplam abone: 324.000)

  • Context Türkçe (toplam abone: 273.000)

  • Kötü emeller (toplam abone: 32.000)

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
