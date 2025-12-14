YouTube Türkiye'nin En Çok İzlenen "Genel Kültür" Kanalları Belli Oldu!
Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken farklı platformların oluşturduğu 2025 listeleri gündem oluyor. Bir yılda en çok neleri izlediğimiz, en çok nelere güldüğümüz, en çok neleri konuştuğumuz sene sonunda hepimizin dikkatini çekiyor!
İlginizi çeken her konuda bir içerik bulabileceğiniz YouTube'da genel kültür kategorisinde içerik üretenler de bir hayli fazla. Peki Türkiye, genel kültür konusunda en çok kimlere güvenip en çok kimleri izliyor?
Gelin bakalım!
Kaynak: X / YouTube Haber
YouTube Türkiye'de en çok izlenen genel kültür kanalları belli oldu!
Türkiye, genel kültür konusunda Omnibus kanalına yani Tarihçi Emrah Safa Gürkan'a güveniyor.
