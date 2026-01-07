onedio
Dünya Bu Konuda İkiye Bölündü! Hangi Oda Düzeni Size Daha Uygun?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2026 - 15:20

Birkaç gündür neredeyse her ülkenin sosyal medya mecralarında tek bir soru var. İki ayrı oda düzeninden birinin seçilmesinin istendiği bir paylaşım yaklaşık 17 milyon görüntülenme aldı. Aynı odada eşyaların farklı şekilde dizildiği iki ayrı düzen X kullanıcılarını da adeta ikiye böldü.

Aynı odanın ilk düzeninde yatak daha geniş olan bölgeye alınmışken ikincisinde ise yatak kapının kenarındaki boşlukta yer alıyor.

Yapay zekaya göre birinci düzeni seçenler daha pratik, düzen odaklı, konfor ve işlevselliğe öncelik veren kişiler. Simetri seven, hareket alanı isteyen, 'yatak sıkışmasın, temizlik kolay olsun, soğuk hava direkt gelmesin' diye düşünenler.

İkinci düzeni seçenler ise daha duygusal, manzara/estetik odaklı, 'pencereden dışarı bakayım, kapıya sırtımı dönmeyeyim' diye güvenlik veya rahatlama hissi arayanlar.

Gelelim popüler yanıtlara...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
Sizin seçiminiz hangisi?

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
