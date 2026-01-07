Dünya Bu Konuda İkiye Bölündü! Hangi Oda Düzeni Size Daha Uygun?
Birkaç gündür neredeyse her ülkenin sosyal medya mecralarında tek bir soru var. İki ayrı oda düzeninden birinin seçilmesinin istendiği bir paylaşım yaklaşık 17 milyon görüntülenme aldı. Aynı odada eşyaların farklı şekilde dizildiği iki ayrı düzen X kullanıcılarını da adeta ikiye böldü.
Aynı odanın ilk düzeninde yatak daha geniş olan bölgeye alınmışken ikincisinde ise yatak kapının kenarındaki boşlukta yer alıyor.
Gelelim popüler yanıtlara...
Sizin seçiminiz hangisi?
