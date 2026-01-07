İngiltere'de Akşam 9'dan Önce Sağlıksız Yiyeceklerin Reklamı Yasaklandı
İngiliz hükümetinin çocukluk obezitesine karşı aldığı önlemlerden biri duyuruldu. Guardian'ın haberine göre; İngiltere'de çocukluk çağı obezitesi kriziyle mücadele etmek için akşam 9'dan önce televizyonda sağlıksız yiyecek reklamları yasaklandı. İnternet reklamları ise süresiz olarak engellendi. Reklamı yasaklanan ürünler ise yüksek yağ, tuz veya şeker içeren ürünler olacak. Ürünlerin arasında atıştırmalıklar, fast food markaları da var.
Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından uygulanacak kurallara göre, 13 kategoriye giren ürünlerin reklamı yasaklanacak.
Markalar birkaç aydır bu kurala uymaya çalışıyordu.
