İngiltere'de Akşam 9'dan Önce Sağlıksız Yiyeceklerin Reklamı Yasaklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2026 - 14:42

İngiliz hükümetinin çocukluk obezitesine karşı aldığı önlemlerden biri duyuruldu. Guardian'ın haberine göre; İngiltere'de çocukluk çağı obezitesi kriziyle mücadele etmek için akşam 9'dan önce televizyonda sağlıksız yiyecek reklamları yasaklandı. İnternet reklamları ise süresiz olarak engellendi. Reklamı yasaklanan ürünler ise yüksek yağ, tuz veya şeker içeren ürünler olacak. Ürünlerin arasında atıştırmalıklar, fast food markaları da var.

Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından uygulanacak kurallara göre, 13 kategoriye giren ürünlerin reklamı yasaklanacak.

İnternet reklamları tamamen yasaklanırken televizyonlarda ise bu reklamlar saat 21.00'den sonra yayınlanabilecek. Gıda Vakfı'ndan Anna Taylor'a göre çocukları sağlıklarına şu anda çok zararlı olan sağlıksız gıda reklamlarının engellenmesi dünya çapında öncü bir adım olacak.

Markalar birkaç aydır bu kurala uymaya çalışıyordu.

2025 Noel'inde televizyonlarda bu tip yiyeceklerin reklamlarının kısıtlanmış olması ise sektörde tartışmaları beraberinde getirmiş, 'En sağlıklı Noel' yakıştırmaları yapılmıştı. Bazı markalar ise ürünlerinin yerine markalarının isimlerini bulunduğu reklamları tercih etti. Bu tip reklamlara da karşı olan Gıda Vakfı firmaların reklam bütçelerini farklı mecralara kaydırdığını bildirdi.

