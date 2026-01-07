onedio
3 Dizi Yine Zirveyi Göremedi, Finale Göz Kırpıldı: 6 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2026 - 15:35

6 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yayınlandığı salı günü daha önce 3 dizi final yapmıştı. Fenerbahçe-Samsunspor maçının yayınlandığı 6 Ocak Salı akşamı reytinglerde yine istenen sonuç yakalanamadı. Diziler bir kez daha hezimete uğradı.

6 Ocak Salı reyting sonuçları ne oldu?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı 6 Ocak Salı reytinglerine damga vurdu.

Daha önce üç dizinin final yaptığı salı gününde dizilerin bir türlü zirveye çıkamaması dikkat çekmişti. Kıskanmak son haftalarda zirvede yer alırken bu kez Fenerbahçe-Samsunspor maçı zirveyi kaptı. Rüya Gibi ve Mehmed: Fetihler Sultanı reytingleri yine düştü.

6 Ocak Salı Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları belli oldu.

Tüm kategorilerde ilk sırada Fenerbahçe-Samsunspor maçı yer aldı.

TOTAL

3. Kıskanmak (Rtg:5.16)

5. Mehmed: Fetihler Sultanı (Rtg:4.72)

8. Rüya Gibi (Rtg:3.76)

AB

2. Kıskanmak (Rtg:5.78)

3. Mehmed: Fetihler Sultanı (Rtg:4.10)

7. Rüya Gibi (Rtg:3.14)

ABC

2. Mehmed: Fetihler Sultanı (Rtg:6.06)

3. Kıskanmak (Rtg:5.94)

10. Rüya Gibi (Rtg:3.26)

