3 Dizi Yine Zirveyi Göremedi, Finale Göz Kırpıldı: 6 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
6 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.
Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yayınlandığı salı günü daha önce 3 dizi final yapmıştı. Fenerbahçe-Samsunspor maçının yayınlandığı 6 Ocak Salı akşamı reytinglerde yine istenen sonuç yakalanamadı. Diziler bir kez daha hezimete uğradı.
6 Ocak Salı reyting sonuçları ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe-Samsunspor maçı 6 Ocak Salı reytinglerine damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Ocak Salı Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın