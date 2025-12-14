Şener Üşümezsoy’dan New York Times'ta Yayımlanan "İstanbul’da Büyük Deprem Tehlikesi" Haberine Tepki

Şener Üşümezsoy şunları söyledi:

“Düz mantıkla bilim olmaz. Haritaya bakıp ‘depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var’ demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün ‘kilitli’ dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları ‘İstanbul’da risk var’ diye kullanmak artık bilimsel değil, farklı bir tavır gerektirmektedir. 1999’dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı.

Marmara’da 7,4 veya 7,5 büyüklüğünde deprem üretecek, tek parça hâlinde boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar’da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul’u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara’nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor.”