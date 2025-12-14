Şener Üşümezsoy’dan New York Times'ta Yayımlanan "İstanbul’da Büyük Deprem Tehlikesi" Haberine Tepki
New York Times, GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’nin yürüttüğü ve sonuçları saygın bilim dergisi Science’ta yayımlanan makaleyi “İstanbul’da büyük deprem tehlikesi” başlığıyla haberleştirmişti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, çok konuşulan NYT haberine tepki göstererek, “İstanbul’u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara’nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor” ifadelerini kullandı.
Almanya merkezli olarak yapılan İstanbul deprem tehlikesi araştırmasının sonuçları, hakemli bir bilim dergisinde yayımlanmıştı.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, NYT’de yayımlanan deprem haberine kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi.
