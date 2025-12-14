onedio
Şener Üşümezsoy’dan New York Times'ta Yayımlanan "İstanbul’da Büyük Deprem Tehlikesi" Haberine Tepki

Şener Üşümezsoy’dan New York Times'ta Yayımlanan "İstanbul’da Büyük Deprem Tehlikesi" Haberine Tepki

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 15:29

New York Times, GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’nin yürüttüğü ve sonuçları saygın bilim dergisi Science’ta yayımlanan makaleyi “İstanbul’da büyük deprem tehlikesi” başlığıyla haberleştirmişti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, çok konuşulan NYT haberine tepki göstererek, “İstanbul’u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara’nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor” ifadelerini kullandı.

Almanya merkezli olarak yapılan İstanbul deprem tehlikesi araştırmasının sonuçları, hakemli bir bilim dergisinde yayımlanmıştı.

ABD’li New York Times ise makaleyi haberleştirmiş ve 'Türkiye’de Marmara Denizi’nin derinliklerinde ürkütücü bir şeyler oluyor” ifadelerine yer vermişti. Haberde, “Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlayan bu iç denizin altındaki bir fay hattı, bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Son yirmi yılda, büyüklüğü giderek artan depremler meydana geldi ve bu sarsıntılar istikrarlı biçimde doğuya doğru ilerliyor” denilmişti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, NYT’de yayımlanan deprem haberine kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi.

Şener Üşümezsoy şunları söyledi:

“Düz mantıkla bilim olmaz. Haritaya bakıp ‘depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var’ demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün ‘kilitli’ dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları ‘İstanbul’da risk var’ diye kullanmak artık bilimsel değil, farklı bir tavır gerektirmektedir. 1999’dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı.

Marmara’da 7,4 veya 7,5 büyüklüğünde deprem üretecek, tek parça hâlinde boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar’da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul’u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara’nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor.”

