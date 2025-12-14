Kiraya Parası Yetmeyen Emeklilerin Otel Köşelerindeki Perişan Hâli: "100 Lirası Olmayana Sıcak Su Yok"
Aldıkları emekli maaşıyla kiralarını karşılayamayan bazı emekli vatandaşların Ankara’da ucuz otellerde kaldığı ortaya çıktı. Günlük 200 lira ödedikleri, içerisinde banyo veya tuvalet bulunmayan odalarda kalan emekli vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. 66 yaşındaki Orhan Gürledik, “Bizden beteri de var” derken, 52 yaşındaki emekli Abdullah ise, “En son kişi başı 100 liraya banyomuzu yaptık. 100 lirası olmayan ne yapacak? Ya soğuk suya talim edecek ya da kokacak” ifadelerini kullandı.
Gazete Oksijen’in gündeme getirdiği haberde, emeklilerin ciddi bir barınma krizi yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Görece daha iyi bir otelde kalan memur emeklisi 59 yaşındaki Fatih Ayvat, emekli maaşının kira giderini karşılamadığını söyledi.
Ucuz olması nedeniyle aynı otel odasını 2 veya 3 kişi paylaşanlar da bulunuyor.
