Kiraya Parası Yetmeyen Emeklilerin Otel Köşelerindeki Perişan Hâli: "100 Lirası Olmayana Sıcak Su Yok"

Emekli maaşları kiralık ev tutmaya yetmeyen emekliler, çözümü tuvalet ve banyonun olmadığı otel odalarında kalmakta buldu. Tuvalet ve banyonun olmadığı odalar, düşük fiyat nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Katlarda ortak bir tuvalet bulunurken, banyo yapmak için ise 100 lira ödemek gerekiyor.

Sadece 6 bin 450 liralık engelli maaşı ile geçinmeye çalışan 66 yaşındaki Orhan Gürledik, “Odam dışında ortak kullandığımız bir lavabomuz var. Otelde olacak iş değil ama terminalde kalanları bir görseniz, sokakta yatanları… Bizden beteri de var. Bizim hâlimize yine şükürler olsun. Ev kiraları çok pahalı. Ülkenin başında ben olsam kimseden kira almazdım. Babasının evi gibi otursunlar. Her şeyi bedava yapardım. Zeytin alamıyoruz, peynir alamıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz. Serbest piyasayı kaldırsınlar, memleket bitti. Ekonomi iyi değil. Her şey pahalı, para var ama para yetmiyor. Günlük beş bin lira bile yetmez. Ev kiraları pahalı, her şey pahalı” ifadelerini kullandı.