Kiraya Parası Yetmeyen Emeklilerin Otel Köşelerindeki Perişan Hâli: "100 Lirası Olmayana Sıcak Su Yok"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 14:12

Aldıkları emekli maaşıyla kiralarını karşılayamayan bazı emekli vatandaşların Ankara’da ucuz otellerde kaldığı ortaya çıktı. Günlük 200 lira ödedikleri, içerisinde banyo veya tuvalet bulunmayan odalarda kalan emekli vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. 66 yaşındaki Orhan Gürledik, “Bizden beteri de var” derken, 52 yaşındaki emekli Abdullah ise, “En son kişi başı 100 liraya banyomuzu yaptık. 100 lirası olmayan ne yapacak? Ya soğuk suya talim edecek ya da kokacak” ifadelerini kullandı.

Gazete Oksijen’in gündeme getirdiği haberde, emeklilerin ciddi bir barınma krizi yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Emekli maaşları kiralık ev tutmaya yetmeyen emekliler, çözümü tuvalet ve banyonun olmadığı otel odalarında kalmakta buldu. Tuvalet ve banyonun olmadığı odalar, düşük fiyat nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Katlarda ortak bir tuvalet bulunurken, banyo yapmak için ise 100 lira ödemek gerekiyor.

Sadece 6 bin 450 liralık engelli maaşı ile geçinmeye çalışan 66 yaşındaki Orhan Gürledik, “Odam dışında ortak kullandığımız bir lavabomuz var. Otelde olacak iş değil ama terminalde kalanları bir görseniz, sokakta yatanları… Bizden beteri de var. Bizim hâlimize yine şükürler olsun. Ev kiraları çok pahalı. Ülkenin başında ben olsam kimseden kira almazdım. Babasının evi gibi otursunlar. Her şeyi bedava yapardım. Zeytin alamıyoruz, peynir alamıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz. Serbest piyasayı kaldırsınlar, memleket bitti. Ekonomi iyi değil. Her şey pahalı, para var ama para yetmiyor. Günlük beş bin lira bile yetmez. Ev kiraları pahalı, her şey pahalı” ifadelerini kullandı.

Görece daha iyi bir otelde kalan memur emeklisi 59 yaşındaki Fatih Ayvat, emekli maaşının kira giderini karşılamadığını söyledi.

Ayvat, “Benim emekli aylığım 34 bin 500 lira ancak en düşük kira 20-25 bin liradan başlıyor. Geriye kalan 14 bin 500 lira. Elektrik, su, ısınma giderleri var. 10 bin lira da rahat oraya gider. Yemek için, mutfak için hiçbir şey kalmıyor” dedi.

Daha önce birçok otelde kaldığını belirten Ayvat, “Ulus en ekonomik yer. Günlük 350 lira ödüyorum. Haftada bir çarşafları değiştirip temizlik yapıyorlar ve her gün çöpü alıyorlar. Ama odada tuvalet ve banyo yok. Her katın tuvaleti ortak. Bazen sırada da bekliyoruz” diye konuştu.

Ucuz olması nedeniyle aynı otel odasını 2 veya 3 kişi paylaşanlar da bulunuyor.

Ankara Ulus’taki otellerde bazı emekliler iki veya üç kişilik odalarda kalıyor. 52 yaşındaki Abdullah ve 76 yaşındaki Seyfi Güçlü, aynı odayı paylaşıyor. Odanın günlük ücreti ise 700 lira. 27 bin lira emekli maaşı alan Abdullah, “Diğerlerine bakarak çok şükür diyelim ama maaş hiçbir şeye yetmiyor. Üç öğün yemek yesen 750-800 lira gidiyor. Haftada bir kere hamama gitsen 400-500 liradan ucuza hamam yok. Yemeği günlük 700 liradan hesaplasan, 16 bin lira alanların maaşı sadece yemeğe gidiyor” şeklinde konuştu.

Otele sadece uyumak için geldiğini söyleyen Abdullah, “En son kişi başı 100 liraya banyomuzu yaptık. 100 lirası olmayan ne yapacak? Ya soğuk suya talim edecek ya da kokacak” dedi.

Emekli Seyfi Güçlü ise 16 bin 881 lira emekli maaşı aldığını, daha önce kalp ameliyatı olduğunu ve şu anda şeker tedavisi gördüğünü anlattı. Güçlü, “Bir, bir buçuk aydan beri burada kalıyorum. Daha önce başka bir otelde kalıyordum ama orası 1.500 lira olduğu için burada kalıyorum” diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Güçlü, “Otelde kalanlara destek olacaklarını söylediler. Belediyenin kartını vereceklerini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
