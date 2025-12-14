1250 Şubesiyle En Büyüklerden Biriydi: Türkiye'nin Market Devi İkiye Bölünüp Satılıyor!
Türkiye'nin en büyük şirketler topluluklarından biri olan Sabancı Holding, ekim ayında yaptığı üst yönetim toplantısının ardından CarrefourSA ile Teknosa için seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devretmek üzere görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.
CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağı A101 ve Anpagross’a satılabilir.
Türkiye'de 1250 şubesi bulunan CarrefourSA'nın satışı için çalışmalar hızlandı.
