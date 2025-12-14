onedio
1250 Şubesiyle En Büyüklerden Biriydi: Türkiye'nin Market Devi İkiye Bölünüp Satılıyor!

Merve Ersoy
14.12.2025 - 12:51

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluklarından biri olan Sabancı Holding, ekim ayında yaptığı üst yönetim toplantısının ardından CarrefourSA ile Teknosa için seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devretmek üzere görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağı A101 ve Anpagross’a satılabilir.

Sabancı Holding'in ekim ayında yapılan toplantının ardından Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devretmek üzere görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Yapılan üst düzey yönetim toplantısında düşük net kar marjı ve öz kaynak karlılığı olan iştiraklerini satışa çıkarma kararı alınmış ve bu kapsam doğrultusunda CarrefourSA ile Teknosa için seçenekleri değerlendirmeye başlanmıştı.

Türkiye'de 1250 şubesi bulunan CarrefourSA'nın satışı için çalışmalar hızlandı.

Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağını A101 ve Anpagross’a devretmek üzere görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Yürütülen görüşmelere göre süpermarket ağının A101'e, hipermarket ağının ise Anpagross'a satılması planlanıyor. 

Görüşmelerde, CarrefourSA'ya ait mini marketler olası satışın kapsamına dahil edilmedi. Ayrıca söz konusu haberlerin basında dolaşmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören CRFSA hisselerinde güçlü yükseliş yaşandığı görüldü. 

CarrefourSA, haftanın son işlem gününü tavan yükselişle kapattı. Yürütülen görüşmelere yönelik nihai sonucun ne zaman çıkacağı bilinmese de önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
