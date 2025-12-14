Milyonlarca Sürücüyü Yakından İlgilendiren Karar: Hasarsızlık İndirimi Sil Baştan Değişiyor
Türkiye’de zorunlu trafik sigortasında uygulanan hasarsızlık indirimi ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak. Yeni kararla birlikte kaza yapmayan ve 8’inci seviyeye kadar çıkan sürücüler, yeni araçlarında da aynı seviyeden devam edecek ve indirimli sigorta paketlerinden yararlanabilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, zorunlu trafik sigortası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
“Adaletsizlik sona erecek”
