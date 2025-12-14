onedio
Milyonlarca Sürücüyü Yakından İlgilendiren Karar: Hasarsızlık İndirimi Sil Baştan Değişiyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 10:45

Türkiye’de zorunlu trafik sigortasında uygulanan hasarsızlık indirimi ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak. Yeni kararla birlikte kaza yapmayan ve 8’inci seviyeye kadar çıkan sürücüler, yeni araçlarında da aynı seviyeden devam edecek ve indirimli sigorta paketlerinden yararlanabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, zorunlu trafik sigortası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesi’nden Cemal Emre Kurt’un haberine göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) aldığı kararla hasarsızlık indirimi sil baştan değişecek.

Yeni kararla birlikte hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye tanımlanacak. Mevcut sistemde 8’inci basamakta olan bir sürücü bile yeni araca geçtiğinde avantajlarını kaybediyor ve indirimli tekliflerden yararlanamıyordu.

Yeni uygulama 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

“Adaletsizlik sona erecek”

Sektör temsilcileri, mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek, “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi.

Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
