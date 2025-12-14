onedio
Tekstil Sektöründe Kriz Büyüyor: 300 Bin Kişi İşten Çıkarıldı

Tekstil Sektöründe Kriz Büyüyor: 300 Bin Kişi İşten Çıkarıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 10:02

Türkiye’nin yıllardır lokomotif sektörlerinden olan tekstilde kriz gittikçe derinleşiyor. Hazır giyim sektöründe köklü firmalar konkordato ilan ediyor, iflas kararları peş peşe geliyor. Tekstil sektöründe sadece son 2 yılda 300 bin kişinin işini kaybettiği tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, yaşanan krizin artık geçici bir durum olmadığını ve geniş çaplı yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, uzun yıllardır Avrupa’nın hazır giyim ihtiyacını karşılayan ülkelerin başında geliyordu.

Türkiye, uzun yıllardır Avrupa’nın hazır giyim ihtiyacını karşılayan ülkelerin başında geliyordu.

Çin’in seri üretimi tekstil firmalarını zora sokarken, doların baskılanması, maliyetlerin artması ve ucuz krediye ulaşım imkânının kısıtlanması sektördeki krizi derinleştirdi.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, son 20 yılın en büyük krizini yaşayan tekstilde, son iki yılda işini kaybeden vatandaşların sayısı 300 bine yaklaşmış durumda.

Hazır giyim sektöründe yıllardır hizmet veren köklü firmalar bir bir konkordato ilan ederken, ayakta durmaya çalışan bazı firmalar ise fabrikalarını Mısır’a taşıyor.

“Yaşananlar artık yapısal bir krize dönüştü”

“Yaşananlar artık yapısal bir krize dönüştü”

Tüm bu göstergeler, sektör temsilcilerinin ortak bir noktada buluşmasına neden oluyor. Yapılan açıklamalarda, “bu yalnızca bir ekonomik dalgalanma değil, yapısal bir kriz” ifadeleri öne çıkıyor.

Ucuz iş gücüne dayalı modelin tükendiği, finansman sıkışıklığı, maliyet patlaması ve ihracat gerilemesinin sektörde domino etkisi oluşturduğu belirtiliyor. Modernizasyon yatırımlarının yıllardır ötelenmiş olması, küresel rekabette teknik ve yüksek katma değerli üretimin gerisinde kalınması, yıllardır bir marka çıkarılamaması ve fasonculuğun sürdürülmesi, bugünkü çöküşün temel sebepleri arasında gösteriliyor.

