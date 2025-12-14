Tekstil Sektöründe Kriz Büyüyor: 300 Bin Kişi İşten Çıkarıldı

Tüm bu göstergeler, sektör temsilcilerinin ortak bir noktada buluşmasına neden oluyor. Yapılan açıklamalarda, “bu yalnızca bir ekonomik dalgalanma değil, yapısal bir kriz” ifadeleri öne çıkıyor.

Ucuz iş gücüne dayalı modelin tükendiği, finansman sıkışıklığı, maliyet patlaması ve ihracat gerilemesinin sektörde domino etkisi oluşturduğu belirtiliyor. Modernizasyon yatırımlarının yıllardır ötelenmiş olması, küresel rekabette teknik ve yüksek katma değerli üretimin gerisinde kalınması, yıllardır bir marka çıkarılamaması ve fasonculuğun sürdürülmesi, bugünkü çöküşün temel sebepleri arasında gösteriliyor.