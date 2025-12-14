Tekstil Sektöründe Kriz Büyüyor: 300 Bin Kişi İşten Çıkarıldı
Türkiye’nin yıllardır lokomotif sektörlerinden olan tekstilde kriz gittikçe derinleşiyor. Hazır giyim sektöründe köklü firmalar konkordato ilan ediyor, iflas kararları peş peşe geliyor. Tekstil sektöründe sadece son 2 yılda 300 bin kişinin işini kaybettiği tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, yaşanan krizin artık geçici bir durum olmadığını ve geniş çaplı yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye, uzun yıllardır Avrupa’nın hazır giyim ihtiyacını karşılayan ülkelerin başında geliyordu.
“Yaşananlar artık yapısal bir krize dönüştü”
