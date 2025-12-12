Oran Belli Oldu! Ankara’da Toplu Ulaşıma Zam Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Toplantıda, 13. gündem maddesi olan 'Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu' oylamaya sunuldu.

Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, söz konusu zamma ilişkin, 'ABB bünyesinde bulunan EGO otobüslerinin tarifelerinin 2026 yılı için 26 liradan 35 liraya çıkarılmasını içeren bir karar. Geçtiğimiz ay ABB Başkanı, Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapacağını beyan ederken, bir ay sonra böyle bir kararın gelmesinin ne kadar mantığa aykırı bir durum olduğunu anlamak adına burada söz aldım. Bundan dolayı da Sayın Belediye Başkanını bu vaadini gerçekleştirmek adına adım atmaya devam ediyoruz' dedi.