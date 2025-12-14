Meteoroloji Açıkladı: Yeni Haftanın İlk 2 Günü Türkiye’nin Büyük Bölümünde Kar Yağışı Etkili Olacak
Türkiye’de bu yıl kar sevenler hayal kırıklığına uğramış durumda. Aralık ayının son günleri yaklaşırken, Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yeni hafta ile birlikte Türkiye’nin birçok kentinde kar yağışı meydana gelecek. Kar yağışları salı günü de sürecek ve çarşamba günü itibarıyla yerini güneşli havaya bırakacak.
Türkiye’de sıcaklıklar bir türlü mevsim normallerine inmezken, uzmanlar ülkede her zamankinden daha az kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.
14 Aralık Pazar hava durumu 👇
15 Aralık Pazartesi hava durumu 👇
16 Aralık Salı hava durumu 👇
17 Aralık Çarşamba hava durumu 👇
18 Aralık Perşembe hava durumu 👇
