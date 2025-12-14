Meteoroloji Açıkladı: Yeni Haftanın İlk 2 Günü Türkiye’nin Büyük Bölümünde Kar Yağışı Etkili Olacak

Meteoroloji’nin son hava durumu tahminleri ise kar yağışı bekleyenleri sevindirecek cinsten. 14 Aralık Pazar günü İstanbul, Batı ve Orta Karadeniz’de yağışlar yağmur şeklinde olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bir kısmında ise kar yağışı görülecek.

15 Aralık Pazartesi ise kar yağışı ülke genelinde etkisini artıracak. Kar yağışları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da salı gününe kadar sürecek.

Erzurum, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Gümüşhane, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Erzincan, Muş, Hakkari, Iğdır, Ağrı ve Van gibi kentlerde 2 gün sürecek kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği açıklandı.

Yağışlar 17 Aralık Çarşamba günü yurdu terk edecek ve tüm Türkiye’de güneşli hava hâkim olacak.