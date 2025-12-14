onedio
Meteoroloji Açıkladı: Yeni Haftanın İlk 2 Günü Türkiye’nin Büyük Bölümünde Kar Yağışı Etkili Olacak

İsmail Kahraman
14.12.2025 - 08:26

Türkiye’de bu yıl kar sevenler hayal kırıklığına uğramış durumda. Aralık ayının son günleri yaklaşırken, Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yeni hafta ile birlikte Türkiye’nin birçok kentinde kar yağışı meydana gelecek. Kar yağışları salı günü de sürecek ve çarşamba günü itibarıyla yerini güneşli havaya bırakacak.

Türkiye’de sıcaklıklar bir türlü mevsim normallerine inmezken, uzmanlar ülkede her zamankinden daha az kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

Meteoroloji’nin son hava durumu tahminleri ise kar yağışı bekleyenleri sevindirecek cinsten. 14 Aralık Pazar günü İstanbul, Batı ve Orta Karadeniz’de yağışlar yağmur şeklinde olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bir kısmında ise kar yağışı görülecek.

15 Aralık Pazartesi ise kar yağışı ülke genelinde etkisini artıracak. Kar yağışları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da salı gününe kadar sürecek.

Erzurum, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Gümüşhane, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Erzincan, Muş, Hakkari, Iğdır, Ağrı ve Van gibi kentlerde 2 gün sürecek kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği açıklandı.

Yağışlar 17 Aralık Çarşamba günü yurdu terk edecek ve tüm Türkiye’de güneşli hava hâkim olacak.

14 Aralık Pazar hava durumu 👇

15 Aralık Pazartesi hava durumu 👇

16 Aralık Salı hava durumu 👇

17 Aralık Çarşamba hava durumu 👇

18 Aralık Perşembe hava durumu 👇

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
kenanöz kenan

Her zamanki gibi tahminleri yine tutmayacak.

murat semiz

özet sunumu notebook llm ile hazırlanmış