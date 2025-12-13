TMSF'nin Ela Rümeysa Cebeci'nin Görevine Son Verdiği İddia Edildi
Görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre TMSF, Habertürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci ile Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi’nin işine son verdi.
Soruşturma sürecinde gündeme gelen iddialar inceleniyor.
Seyhan Avşar ulaştığı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.
