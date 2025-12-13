onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TMSF'nin Ela Rümeysa Cebeci'nin Görevine Son Verdiği İddia Edildi

TMSF'nin Ela Rümeysa Cebeci'nin Görevine Son Verdiği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 22:39

Görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre TMSF, Habertürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci ile Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi’nin işine son verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soruşturma sürecinde gündeme gelen iddialar inceleniyor.

Soruşturma sürecinde gündeme gelen iddialar inceleniyor.

Uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkân sağlamak”, “çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak sektörel ve maddi çıkar elde etmek” ile “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Seyhan Avşar ulaştığı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Seyhan Avşar ulaştığı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Gazeteci Seyhan Avşar’ın aktardığına göre, TMSF tarafından Habertürk spikerlerinden Ela Rumeysa Cebeci’nin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’la yakınlığı olduğu iddia edilen Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi’nin de görevine son verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın